Dónde y cómo conseguir préstamos personales sin intereses Existen empresas de préstamos online que ofrece un primer minicrédito personal a un tipo de interés TIN del 0% para sus nuevos clientes. Te contamos dónde encontrarlos Redacción Siglo XXI

martes, 17 de septiembre de 2019, 12:02 h (CET) La concesión de préstamos de consumo no ha dejado de crecer en los últimos meses. Estos créditos, solicitados por personas particulares para afrontar sus gastos más inmediatos, suponen en la actualidad el 24% de todos los préstamos concedidos y su tendencia está en alza desde hace años. La mayor confianza en la economía por parte de los consumidores es uno de los motivos que está provocando esta buena marcha del sector crediticio.



Además, otro de los puntos fuertes del sector de los préstamos online para los consumidores reside en que en los últimos años, al auge de la tecnología, han aparecido nuevas empresas especializadas en préstamos personales online que ofrecen una opción complementaria a la banca tradicional y que, en muchas ocasiones, ofrece mejores condiciones que los bancos.



Estas empresas destacan, sobre todo, por estar completamente digitalizadas y por ofrecer un servicio rápido y sencillo, sin tener que acudir a ningún espacio u oficina física para poder tramitar el préstamo y recibir el dinero en la cuenta bancaria. Además, estas empresas también han propiciado una mayor competitividad, lo que ha permitido mejorar, en términos generales, las condiciones de estos préstamos.



De hecho, son muchas las empresas de crédito online que ofrecen a sus nuevos usuarios la posibilidad de acceder a un préstamo online sin tener que pagar intereses. Estos préstamos están pensados para los nuevos clientes de una empresa de crédito online y tienen una doble finalidad.



Por una parte, sirve para que la empresa crediticia gane nuevos clientes y conozca la confianza de los mismos al comprobar si devuelve el dinero del primer préstamo en el tiempo estipulado. Por otra parte, el cliente puede empezar a construir una relación de confianza con la entidad y, con el segundo crédito, ya podrá conseguir más dinero que en el primer préstamo gratuito.



¿Cuáles son las condiciones de estos préstamos sin intereses? Tal y como se explica en el portal finbino.com, estos préstamos sin intereses suelen tener una serie de condiciones. Por un lado, están dirigidos para nuevos clientes y la cantidad de dinero que ofrecen las empresas de préstamos online es limitada. En concreto, este primer préstamo suele ser de unos 300 euros, una cantidad perfecta para iniciar una relación comercial que en el futuro puede ser muy fructífera para las dos partes.



En cuanto a las condiciones para conseguir estos préstamos a un TIN del 0%, el interesado debe facilitar sus datos personales y entregar una documentación sobre sus ingresos mensuales, no tienen que proceder de una nómina, para que la empresa de préstamos valide la operación. Además, el solicitante tiene que ser mayor de edad y tiene que registrarse de forma online facilitando los datos de su DNI y un número de cuenta donde ingresar el dinero una vez que se apruebe.



Una vez validada la operación, que como hemos dicho con anterioridad se hace de forma completamente online, el interesado recibe el dinero en pocas horas en su cuenta corriente y lo podrá utilizar para que lo que quiera, ya que estas entidades no piden información el fin al que se va a dedicar el dinero.



Empresas que ofrecen préstamos al 0% TIN En la actualidad son varias las empresas que ofrecen este tipo de préstamos sin intereses a sus nuevos clientes. Tal y como se puede ver en el portal finbino.com, algunas de las empresas que ofrecen este tipo de préstamos son Vivus.es, cuyo importe oscila entre los 50 y 300 euros a devolver en un máximo de 30 días, o CreditoSI, cuya cantidad de préstamo que ofrece en estas condiciones comienza desde los 50 euros. Solcredito, Wandoo, MoneyMan, HolaDinero, Ferratum o Dineo son otras de las empresas de préstamos online que ofrecen préstamos al consumo a un tipo TIN desde el 0%.



¿Qué préstamo se adapta mejor a mis necesidades? A la hora de contratar un préstamo personal es importante que el interesado escoja aquel que se adapte mejor a sus necesidades. Para tomar la mejor decisión, por tanto, es interesado investigar y analizar las diferentes condiciones que ofrecen las entidades. Para ello, el portal finbino.com es una excelente solución, ya que puede ser utilizado como buscador y comparador, de modo que el usuario puede ver de una forma rápida y sencilla las condiciones de estas entidades y escoger la que mejor se adapta a sus necesidades en cada momento.



El dinero recibido en estos préstamos personales suelen ser utilizados para afrontar gastos imprevistos, para abonar una factura de médico (dentista, normalmente) o para pagar una reparación del coche. Así que si estás en alguna de esta situación, no lo dudes y busca información sobre estos préstamos por los que, en algunos casos, no se tiene que pagar ningún interés.

