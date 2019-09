El All-Star 2019 de League of Legends vuelve al Esports Arena de Las Vegas Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 18:05 h (CET) El evento tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre. Este año contará con una competición de Tácticas Maestras en la que participarán los jugadores e influencers más importantes Riot Games anuncia que el último gran evento del año, el All-Star 2019, volverá una temporada más al Esports Arena de Las Vegas del 5 al 7 de diciembre. Se trata de una cita que reúne a los mejores jugadores profesionales y a las personalidades más importantes de League of Legends.

El año pasado, los fans de cada una de las ligas competitivas votaron a más de 30 jugadores profesionales para que representarán a su región en este evento. Además, en el All-Star 2018 se invitó por primera vez a más de 60 miembros del programa de colaboradores de League of Legends, para que compitiesen junto a jugadores profesionales (y contra ellos) en varios modos de juego y torneos.

Esta temporada, el All-Star incluirá una competición del nuevo modo de juego de League of Legends, Tácticas Maestras (TM). TM es un juego de estrategia que pertenece al género autobattler y en el que 8 jugadores compiten por reclutar el equipo más poderoso para ser el último superviviente. Tras un estreno muy exitoso, este nuevo modo tendrá su parcela de protagonismo en el evento, en la que contará con miembros selectos del programa de colaboradores de LoL, jugadores profesionales y personalidades de la comunidad internacional de TM.

En el All-Star de este año participarán un total de 64 jugadores, incluidos:

· 2 jugadores profesionales de cada región de esports, votados por los fans.

· 6 jugadores profesionales invitados al All-Star, que Riot elegirá cuando concluya la votación de los fans.

· Colaboradores de LoL (streamers, miembros prominentes de la comunidad de LoL, etc.) de todo el mundo, seleccionados del programa de colaboradores de LoL.

· Algunas de las personalidades de Tácticas Maestras más importantes de todo el mundo.

Los profesionales que participen se elegirán de la siguiente manera:

1. Los fans votarán a los dos profesionales de su liga regional que quieran que asistan al All-Star. Podrán elegir a cualquier profesional que haya jugado en el último split competitivo.

2. Los fans también podrán votar para otras regiones. Sin embargo, los votos extranjeros no contabilizarán más del 20 % de la votación total en ninguna de las regiones.

3. Los dos que consigan el mayor número de votos (independientemente de su equipo o rol) en cada región recibirán la invitación para participar en el evento All-Star.

4. Se podrán consultar las clasificaciones en las redes sociales de LoL Esports y en la página de votaciones.

El plazo de votación estará abierto durante aproximadamente una semana. Las horas exactas de inicio y final del periodo de votación estarán disponibles en eu.lolesports.com/es y en las redes sociales de LoL Esports.

Además de los 26 profesionales votados por los fans, habrá seis plazas para invitaciones, que completarán el cuadro de 32 personas. Se seleccionarán a los invitados cuando terminen las votaciones y se anunciarán antes del comienzo del evento.

Los torneos que se disputarán en el All-Star son:

· Torneo 1v1 del All-Star.

· Torneo de Tácticas Maestras.

· Enfrentamientos 5v5 en la Grieta del Invocador.

· Partidas de exhibición.

· Modo URF (el original a ciegas, no ARURF).

· Modo tándem.

Sobre los esports de League of Legends

Los esports de League of Legends son un fenómeno deportivo global que cuenta con el apoyo de millones de fans por todo el mundo. Actualmente, hay más de 800 jugadores profesionales repartidos en más de 100 equipos de esports de LoL de 13 ligas de todo el mundo. Cada liga regional está formada por aproximadamente 10 equipos, que compiten entre ellos a lo largo del año en dos splits de temporada. Los equipos van ganando puntos de campeonato para clasificarse para las dos competiciones internacionales más importantes: el Mid-Season Invitational y el Mundial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.