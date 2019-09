Alberto de Paz, pianista y showman, pondrá la música y el humor en los III Premios Nacionales AQUÍ TV Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 18:08 h (CET) La Gala se celebrará el próximo 21 de septiembre en el auditorio de la localidad valenciana de Canet d’En Berenguer y se retransmitirá por streaming. A escasos días de la celebración de la gala, la organización ya cuenta con una larga lista de confirmaciones de rostros conocidos del panorama audiovisual La III edición de los Premios Nacionales AQUÍ TV que convoca el Grupo de Comunicación El Periódico de Aquí es un evento que, año tras año, se va consolidando en el panorama audiovisual nacional y que destaca por tratarse de los únicos galardones en los que los premiados son elegidos por el público en votación abierta. Hasta 60.000 personas, en concreto 60.170, han votado en la presente edición, frente a las 30.000 que lo hicieron en 2017 y las 42.500 de 2018.

Y a medida que se acerca la fecha, que será el próximo 21 de septiembre en la localidad valenciana de Canet d’En Berenguer, que se convertirá por unos días en el epicentro del panorama audiovisual nacional para concentrar lo mejor de la tele, ya se van conociendo detalles de la Gala. Junto a los periodistas Carles Navarro y Sonia Fernández, Alberto de Paz, pianista y showman, se encargará por tercer año consecutivo de poner la música y el toque de humor durante la entrega de galardones. Una Gala que se podrá seguir a través de La 8 Mediterráneo TV, desde las 18:00 horas y por streaming a través de Facebook de Aquí Televisión.

Alberto de Paz no es solo pianista y showman, tiene un talento para la improvisación o como él mismo se considera: ‘el Spotify Humano’ y llegó a ser subcampeón de Got Talent España.

Sobre Alberto de Paz

Este músico cordobés finaliza sus estudios de piano en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba e influido por su hermana, profesora de Danza, se introduce en esta disciplina artística desde la perspectiva del acompañamiento al piano. A lo largo de 25 años acompaña a figuras relevantes del panorama dancístico. En 1997, participa en la re-apertura del Teatro Real de Madrid.

En la actualidad, colabora habitualmente como profesor de Improvisación musical en el IEM (Instituto de Educación Musical - Emilio Molina).

Desde el año 2005, compone la música para varias obras de Teatro, actuando en la mayoría de ellas como pianista en escena, destacando Cyrano de Bergerac y Novecento. Precisamente por esta última consigue una candidatura a los premios nacionales Max de las Artes 2007 en la categoría de director musical.

En el terreno Flamenco, compone, interpreta y se encarga de la dirección musical del espectáculo ‘Taurojondo’, enmarcado dentro de ‘La Noche Blanca del Flamenco en Córdoba’ (2010).

En 2016 se proclama subcampeón de la primera edición del popular y reconocido concurso televisivo GOT TALENT ESPAÑA (de entre más de 5000 participantes).

En estos momentos, se encuentra de gira con su espectáculo ‘Tu Gran Banda Sonora’ que articula música, improvisación y humor, actuando en espacios escénicos tan relevantes como la Sala Barts de Barcelona o el Teatro de la Luz Philips en plena Gran Vía de Madrid.

Ha pasado por innumerables platós de televisión como: La Batalla de las Estrellas (1993, Tele5), El Semáforo (1996, TVE), Los Reporteros (1997, Canal Sur), Alta Tensión (1999, A3), Audacia (2001, TVE), Identity (2007, TVE), Ahora Caigo (2011, A3), Salta a la Vista (2012, Cuatro), Increíbles (2013, A3) y el comentado concurso Got Talent España (2016, Tele5). Sin duda Alberto de Paz se convierte en el mejor exponente para poner música en una Gala que reconoce lo mejor de la televisión.

Alberto de Paz volverá a deleitar al público con su capacidad interpretativa y de improvisación y reclamará su atención en esta Gala que rendirá homenaje a los programas de entretenimiento.

Una Gala llena de rostros conocidos

La Gala de este año de los III Premios Nacionales AQUÍ TV ya cuenta con una larga lista de confirmaciones que encabezan rostros conocidos como los actores Pablo Chiapella y Miryam Gallego, que se ha visto en series de éxito como La que se avecina o Secretos de Estado, respectivamente.

Confirmaciones a los que cabe sumar, desde RTVE como premio al mejor informativo, a Begoña Alegría, Directora de Servicios Informativos TVE y Luis Poyo en calidad de editor Servicios Informativos TD2; en la categoría de Plató de Cine: El Ministerio del Tiempo (Peñíscola) María Roy, subdirectora de Ficción de TVE. Por parte de la televisión pública, también estará Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de RTVE.

En cuanto al premio al mejor Presentador asistirá el director y realizador del Programa La Ruleta de la Suerte, Nacho Correa (Antena 3). Su presentador, Jorge Fernández, agradecerá el galardón a través de un vídeo que se proyectará durante el evento.

También han confirmado en los últimos días, en la categoría de Premio Mejor programa de la TDT: Los presentadores de Cazamariposas Nuria Marín y Nando Escribano y Laura Lago, directora del programa.

El galardón a mejor Webserie que recae en La Niña Repelente, lo recogerá uno de los hermanos creadores, Manuel Pérez Escudero. Por parte del Mejor Talent Show, se contará con Carlos Maldonado, ganador de la III Edición de Masterchef.

En cuanto al Mejor Programa Local de València, estarán Silvia Soria, directora y presentadora de El Forcat de La 8 Mediterráneo y su productor, Patricio Ortiz.

Para el Mejor Programa de À Punt, estará Ximo Pérez el productor de la serie L'Alqueria Blanca junto con tres actores que intervienen en esta exitosa producción: Lola Moltó (Dora), Iris Lezcano (Anna) y Paco Sarro (Ferri).

Además de las confirmaciones recibidas en días anteriores como las del youtuber Javier de Hoyos, los reporteros de Equipo de investigación de La Sexta o responsables del programa concurso Boom, como son Clàudia Hosta, directora de programa o Jorge García subdirector.

Reconocimientos especiales

Cabe recordar que este año, además, la organización quiere reconocer el trabajo del periodista valenciano Pablo Motos por su trayectoria en televisión por haber cosechado el programa de más audiencia en este medio con ‘El Hormiguero’.

Por su parte, Jordi Évole tendrá también un premio especial, ya que esta temporada ha puesto punto y final a su trabajo con el exitoso formato de ‘Salvados’, tras once años en televisión.

Además de un sentido homenaje al actor Eduardo Gómez, recientemente fallecido, muy conocido por sus papeles de Mariano y Maxi en ‘Aquí No Hay Quien Viva’ y ‘La Que Se Avecina’, respectivamente.

Lista definitiva de ganadores por grupos de comunicación y categorías en la web www.aquitelevision.com

