Giants Gaming será el único equipo español en la fase de grupos del EU Masters

lunes, 16 de septiembre de 2019, 17:57 h (CET) Origen BCN cayó por 2-0 ante Rogue Esports Club (liga polaca) y se despide del campeonato antes de lo previsto. BIG, equipo de la liga alemana, será quien acompañe a Rogue Esports Club y Excel UK hasta la fase de grupos tras derrotar a la academia de Vitality.Bee El European Masters 2019 de League of Legends ha empezado con una fase de Play-In muy competida en su edición de verano. Tres equipos han conseguido el pase a la fase de grupos: BIG, Rogue Esports Club y Excel UK. Hoy da comienzo esa fase en la que estará el único representante español después de la eliminación de Origen BCN, Giants Gaming.

Origen BCN empezó bien el torneo al terminar con cuatro victorias y dos derrotas en el Play-In. Sin embargo, el mejor de tres contra Rogue Esports Club no fue nada bien y perdió por 2-0 sus opciones de seguir en la competición. El equipo español no mostró su mejor versión en el momento más importante del torneo. Con esta derrota pusieron el punto final a una temporada en la que se han quedado muy cerca de la gloria en la Superliga Orange.

Por su parte, Giants Gaming afronta el EU Masters como vigente campeón de la Superliga Orange. Se encuentra en el Grupo C junto al equipo griego We Love Gaming, a Godsent (Suecia) y a Excel UK, un conjunto que ha demostrado estar a un gran nivel tras hacer una fase de Play-In con pleno de victorias.

Th3Antonio, Deadly, Razork, Milica y Denyk empezarán su andadura en la competición contra Godsent hoy a las 20:00. Cada equipo tendrá que verse las caras una vez con el resto de los integrantes del grupo. Los dos mejores de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final del EU Masters.

Los campeones de la edición de primavera, Misfits Premier, no podrán defender el título en esta ocasión al no haberse clasificado. Por ello, este año habrá dos equipos distintos que hayan levantado este trofeo.

Hoy a las 18:00 da comienzo la fase de grupos que durará hasta el próximo jueves 19 de septiembre. Para seguir toda la acción del EU Masters, Esportmaníacos se encarga de la retransmisión en castellano a través de su canal de Twitch.

