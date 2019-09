Tecompongotucanción.com: el regalo de aniversario más popular de las parejas 'millennials' en España Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 18:00 h (CET) Las canciones ‘on demand’ son un detalle romántico, exclusivo y ‘eco-friendly’, que está reemplazando a las tradicionales cajas de bombones como el regalo de aniversario más buscado por las parejas de la Generación Y Las canciones personalizadas figuran ya entre los regalos más populares entre los enamorados ‘millennials’. Así lo afirman empresas especializadas como Te Compongo Tu Canción, que ha experimentado una demanda ascendente de este servicio entre los miembros de la generación del milenio.

Nacidos entre 1981 y 1996, este público representa el 18% de la población española y casi el 25% de la europea. Su creciente importancia se siente no sólo en los sectores tradicionales, sino también en nichos de mercado tan novedosos como la música ‘on demand’.

¿Puede una canción personalizada ser un buen regalo de aniversario? Para los ‘millennials’ la respuesta es evidente. Y es que este público tiene unos hábitos de consumo muy particulares, siendo incorrecto que sea menos consumista que otras cohortes demográficas. Según el informe True-Luxury Global Consumer Insight, la mitad de los productos de lujo de 2025 serán consumidos por la Generación Y, nada menos.

Sin embargo, los ‘millennials’ han demostrado ser menos materialistas que otras generaciones, y por ello no sorprende su predilección por las canciones personalizadas. Desde Te Compongo Tu Canción encuentran no pocas razones que expliquen el boom de sus servicios entre las parejas ‘millennials’.

Por qué las canciones personalizadas triunfan entre las parejas ‘millennials’

Más allá de su fuerte simbolismo y su romanticismo inherente, las canciones personalizadas permiten conectar de manera más profunda y directa con la otra persona. Según Te Compongo Tu Canción, estos regalos permiten expresar emociones y sentimientos que serían imposibles de contar a través de un perfume, una pluma estilográfica u otro regalo típico de aniversario.

A diferencia de lo que sucede con otros obsequios, personalizar canciones permite adecuar el regalo al 100% al género, la edad y los gustos y afinidades del destinatario. Las letras de las canciones pueden girar en torno a esa persona especial, algo impensable en la mayoría de los productos comerciales.

Por otra parte, las canciones ‘on demand’ son un regalo eco-friendly, una cualidad muy valorada por el público ‘millennials’. No en vano es la generación más comprometida con el medio ambiente. Y es que los adornos, melodías y letras de las canciones no contaminan el entorno, ni participan de ningún tipo de comercio injusto, lo que sí sucede con determinados productos que hagan uso de alimentos como el chocolate o de materias primas como la madera.

Pero lo que más entusiasma a la Generación Y de la música personalizada es la posibilidad de compartirla en redes sociales. Diversas encuestas han demostrado que Facebook, Twitter y otras plataformas sociales son la ‘segunda casa’ de la mayoría de los miembros de la generación del milenio.

Por último, Manuela Soriano, fundadora de tecompongotucancion.com, se pregunta "¿qué puede haber más original que regalar una canción personalizada a alguien especial?". Claro está que la mayoría de los ‘millennials’ estarían de acuerdo con esta compositora madrileña, cuya plataforma destaca además por la facilidad para solicitar una canción personalizada.

Los interesados encontrarán en su espacio web un sencillo formulario, donde pueden introducir sus datos de contacto y contar brevemente cuál deben ser el tono de la música y la historia o anécdotas en que se base la letra.

Tras el envío de un primer boceto, Te Compongo Tu Canción procederá a realizar los cambios finales, grabando y editando la canción en estudio profesional. La versión final se entrega en formato MP3 u en otro indicado por el cliente, que además podrá disfrutar de un concierto en directo si así lo desea.

Acerca de Te Compongo Tu Canción

Te Compongo Tu Canción es una plataforma online creada por Manuela Soriano, compositora, cantante y emprendedora madrileña. Está destinada a particulares y empresas que deseen comunicar un mensaje a través de la música, de estilo directo, sencillo y melódico.

