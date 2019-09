Alquilar pisos sin licencia turística a empresas es un 27% más rentable que el alquiler tradicional Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 16:45 h (CET) La PropTech identifica una tendencia al alza de los alquileres corporativos, que facilitan a los propietarios la ocupación durante todo el año frente a la estacionalidad de los alquileres turísticos y ganan peso como alternativa para los pisos vacíos El propietario de una segunda vivienda sin licencia turística que decide alquilarla a empresas para resolver las necesidades de alojamiento de sus trabajadores desplazados puede obtener una rentabilidad mensual un 27% mayor que si opta por la modalidad de alquiler tradicional. Así lo asegura Homyspace, startup del sector PropTech que ofrece a las organizaciones servicios de alquiler de media estancia para empleados cuyas labores profesionales les obligan a cambiar temporalmente de residencia.

Incluso, el alquiler corporativo de media estancia es también una alternativa complementaria para los propietarios de alquileres turísticos, al permitir mejorar la ocupación de los inmuebles una vez finalizados los picos estacionales de demanda durante los periodos vacacionales.

"De este modo, el propietario de un piso con licencia turística se garantiza la máxima rentabilidad durante la temporada baja, con la ventaja añadida de no tener que preocuparse durante esos periodos de las correspondientes tareas de check-in y limpieza recurrente del alojamiento, ahorrándose además su coste correspondiente", explica Ángel Mayoral, cofundador y CEO de Homyspace.

Esta compañía, que de media cada mes incorpora a su red de alojamientos más de 200 nuevos pisos para alquileres corporativos, registra una tendencia al alza en la oferta de inmuebles disponibles a partir de los meses de septiembre y octubre, principalmente en las áreas costeras, cuando desciende la demanda de alquileres turísticos. Actualmente cuenta ya con una base de más de 10.000 inmuebles, y espera alcanzar la cifra de 22.000 en el año 2020.

En cuanto a la demanda por parte de las empresas, los destinos más solicitados durante todo el año para alquileres corporativos temporales se concentran en las principales ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Bilbao y Palma de Mallorca.

"Además de ser los grandes motores económicos del país, en esas ciudades suele haber más porcentaje de viviendas en alquiler, lo que ha facilitado el desarrollo de este mercado inmobiliario para empresas. No obstante, hay sectores que desarrollan sus actividades en áreas más pequeñas, como Valladolid, Santander, Murcia, Alicante o Tarragona, donde el mercado de viviendas de alquiler es menor y nuestro servicio es aún más valorado por los clientes", explica Mayoral.

La compañía observa una tendencia creciente en el sector del alquiler de media estancia para empresas. En lo que va de año, sólo en Madrid Homyspace ha duplicado el número de empresas que le han solicitado alojamiento para sus empleados con relación a los datos totales de 2018, y espera finalizar este año con un crecimiento del 300% de la demanda gestionada.

Una opción segura y fiable para los pisos vacíos

Se estima que en España hay entre 2 y 3 millones de viviendas vacías. El último censo oficial de viviendas data de 2011, cuando la cifra se establecía en 3,5 millones, siendo Galicia, La Rioja y la Región de Murcia las comunidades autónomas con mayor número de viviendas vacías por cada 10.000 existentes. No obstante, el alquiler ha cogido cada vez más peso en los últimos años, y las previsiones indican que en 2020 este mercado alcanzará los 594.000 inmuebles.

"Los alquileres corporativos de media estancia son una alternativa segura, rentable y totalmente legal que puede ayudar a los propietarios a obtener un beneficio de sus inmuebles vacíos sin complicarse la vida. No se necesita licencia turística, y la empresa que contrata el alojamiento responde por el inquilino, con lo que prácticamente se eliminan los riesgos de impago o de ocupaciones irregulares. Además, en este sector no hay estacionalidad, con lo que puede mantenerse un ritmo de ocupación regular durante todo el año", sostiene el CEO de Homyspace.

La compañía opera en toda España, además de en Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. En la actualidad cuenta ya con más de 700 empresas españolas y 50 extranjeras –algunas tan conocidas como Alcampo, Amazon, Vueling o Prosegur– que de forma recurrente solicitan sus servicios. Homyspace ha gestionado en los últimos dos años el arrendamiento de 2.000 viviendas para más de 6.000 trabajadores.

