Lingokids y Huawei se alían para que aprender inglés sea seguro, divertido e interactivo Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 16:45 h (CET) Las familias podrán probar la app de aprendizaje de inglés para niños en la Flagship Store de Huawei. Por la compra de una tablet Huawei, conseguirán 3 meses gratis de 'Lingokids Unlimited' La tecnología y los niños se han vuelto, últimamente, conceptos inseparables. Según una encuesta realizada por la app Lingokids a más de 400 familias, el 66% de los padres considera que Internet no es un lugar seguro para sus hijos. Además, un 64%, según un estudio lanzado recientemente por la consultora Deloitte, cree que su propia salud aumentaría si se redujese el número de horas en plataformas sociales. Pero, ¿y si los niños pudieran usar la tecnología de una forma 100% segura, aprender inglés y, además, pasarlo en grande con sus padres?

Lingokids y Huawei han unido fuerzas para que la experiencia de aprender inglés sea divertida, interactiva y, además, sin preocupaciones: no hay publicidad y el contenido está aprobado por profesores nativos. Huawei es parte del acuerdo 'Paris Call' por la confianza y seguridad en el ciberespacio; mientras que Lingokids está avalado por kidSAFE®, un certificado independiente de seguridad y privacidad en Internet diseñado exclusivamente para páginas y tecnologías aptas para menores.

La app Lingokids está ya disponible en Huawei AppGallery, la store propia de Huawei. Además, las familias que estén en Madrid podrán disfrutar con sus hijos probando la app en la Flagship Store de la marca. Si compran una tablet Huawei, se llevarán gratis 3 meses gratis de 'Lingokids Unlimited', la versión sin ninguna limitación, que podrán usar en cualquier tipo de dispositivo y en modo tanto online como offline, con todos las actividades disponibles y con reportes para los padres. Los servicios móviles de Huawei cuentan ya con más de 100 millones de usuarios.

"Huawei y Lingokids comparten los mismos valores en cuanto a seguridad para los más pequeños, pero también un concepto innovador y ‘smart fun’ para el uso de la tecnología. Creemos que esta puede tener un impacto muy bueno para los niños, como mejorar su creatividad y psicomotricidad de forma activa", afirma Cristóbal Viedma, cofundador y CEO de Lingokids.

Aprender jugando

Los métodos tradicionales de inglés cada vez están más obsoletos: aprender de forma pasiva y clásica supone un menor nivel de avance en el aprendizaje. 'Learning by doing', o 'Aprender haciendo', es ahora el motor de las nuevas técnicas para la enseñanza del inglés. Los más pequeños se involucrarán de manera activa y muy divertida. ¡Cuanto mejor se lo pasen, más aprenderán!

A través del concepto de 'gamificación educativa' (introducir valores de los videojuegos para que el aprendizaje sea mucho más dinámico), Lingokids, la app de inglés para niños de entre 2 y 8 años, logra que los niños mejoren su nivel con más de 600 juegos interactivos exclusivos, desde canciones hasta ejercicios de escritura digitales; y con un método natural, intuitivo y personalizado para cada estudiante y avalado por Oxford University Press. Además, los personajes de Lingokids son obra de Guillermo García Carsí, creador de la entrañable serie Pocoyo, y les enseñan valores, como la diversidad o el pensamiento crítico, imprescindibles para cualquier niño del siglo XXI.

Ahora, la aventura de aprender inglés será aún mejor tanto para los niños como para sus familias gracias a Huawei. Será muy fácil para ellos jugar con sus hijos en las tablets y dispositivos de la marca, creando vínculos y memorias que nunca olvidarán, así como seguir su progreso en el Área de Padres.

