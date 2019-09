Nace un proyecto de robótica inclusiva para niños y niñas en riesgo de exclusión social Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 15:12 h (CET) La iniciativa, liderada por voluntarios/as de Schneider Electric, ofrece clases de robótica a los más pequeños para despertar su interés por la programación. El nuevo curso 2019/20 tendrá inicio en los próximos meses en Barcelona, Madrid y Sevilla, atendiendo a un grupo de entre 35 y 40 niños/as en total Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado “Se Mueve”, un curso de robótica dirigido a niños y niñas en riesgo de exclusión social en Barcelona, Madrid y Sevilla. La idea surge de la necesidad social de cubrir la brecha tecnológica en los sectores más desfavorecidos y de los altos precios de los cursos de robótica educativa y programación, que no todas las familias pueden asumir. Siguiendo con los principios base de la empresa francesa sobre diversidad e inclusión, un grupo de voluntarios/as de Schneider Electric quiso propagar este conocimiento entre los niños y niñas más vulnerables que, de otro modo, no podrían tener acceso.

Con clases semanales de una hora de duración, las sesiones se dividen en una fase práctica con fáciles ejercicios de programación a modo videojuego en el ordenador, y otra fase en la que aplican los conocimientos adquiridos programando los movimientos de un robot. Agrupados por equipos, los jóvenes programadores practican lo aprendido con la ayuda de voluntarios/as de la empresa. “Los robots son el señuelo para estimularlos y plantar la semilla de la automatización y programación. La intención es que, a partir de aquí, puedan comenzar a ser autónomos, tanto los niños/as como los centros donde se imparten las clases y puedan programar por su cuenta”, ha asegurado el propulsor del proyecto Constan Sainz de Rozas, OEM Industry Manager de Schneider Electric.

Esta iniciativa arrancó el pasado mayo con una sesión con niños y niñas del barrio del Raval de Barcelona que participan en la asociación Casal dels Infants y, debido a la buena acogida, se replicó en Madrid y Sevilla. Alrededor de 35 personas voluntarias entre las tres ciudades han participado en este proyecto durante el último curso escolar, y se espera que para el curso 2019/20 el número siga aumentando, posibilitando así también una mayor cobertura en nuevos centros para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

El proyecto “Se Mueve” se enmarca en el programa “VolunteerIn” de Schneider Electric, una plataforma accesible para todos los empleados del mundo que busca fomentar las acciones de voluntariado y anima a las personas a subir sus ideas o proyectos en los que colaboran. Los proyectos publicados, a los que pueden sumarse cualquier persona interesada, se caracterizan por estar comprometidos con comunidades locales incidiendo en el ámbito tecnológico y/o energético. Otra iniciativa de los empleados de España que ha tenido gran repercusión ha sido el proyecto para fomentar vocaciones de ingeniería y romper con los estereotipos de género de “Let’s Go Engineering”, dirigido a estudiantes de últimos cursos de primaria para incentivar el conocimiento de carreras STEM.

Sobre Schneider Electric

Schneider Electric lidera la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias.

Presente en más de 100 países ofrece soluciones punteras e integrales en gestión de energía - media tensión, baja tensión y energía en entornos críticos-, así como en sistemas de automatización que aúnan energía, automatización y software.

En su ecosistema global, colaboramos con la mayor comunidad de partners, integradores y comunidades de desarrolladores que trabajan sobre su plataforma abierta para ofrecer control y eficiencia operativa en tiempo real.

Creen que grandes personas y grandes partners hacen de Schneider Electric una gran empresa. Su compromiso con la innovación, la diversidad y la sostenibilidad garantiza que “Life Is On” en todas partes, para todos y en cualquier momento.

