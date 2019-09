Dos universitarias premiadas por un gimnasio que genera energía para comunidades con pobreza energética

El proyecto español "IMAGYM" está entre los ocho finalistas del concurso internacional Go Green in the City de Scheider Electric, que premia las ideas más innovadoras en el sector de la gestión y la automatización energética. El equipo ganador se dará a conocer durante la celebración del Innovation Summit Barcelona 2019 de Schneider Electric, que se celebrará los próximos 2 y 3 de octubre en la ciudad condal Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, organiza cada año el concurso Go Green in the City, que invita a estudiantes de todo el mundo a presentar sus ideas para innovar en el sector de la gestión y la automatización energética con el objetivo de crear un futuro más sostenible e inteligente. La compañía ha anunciado los 8 equipos finalistas de la edición actual, compuestos por 16 estudiantes, que competirán en la ronda final que tendrá lugar en el marco del Innovation Summit Barcelona 2019, que se celebrará los próximos 2 y 3 de octubre en la ciudad condal y que reunirá, en un único espacio, las últimas innovaciones y la tecnología más puntera en gestión energética y automatización para 3.500 profesionales de la industria.

Los 8 equipos finalistas, seleccionados de entre 3.040 estudiantes internacionales, proceden de España, EEUU, Brasil, Hong Kong-China, India, Filipinas, Reino Unido y Turquía. Entre ellos destaca el equipo español con el proyecto “IMAGYM” que, a la espera de conocerse el veredicto final, ya ha ganado el premio especial “Women in Energy Award” por ser un equipo íntegramente femenino. Romina Belén Puglisi, de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Alejandra Carrillo Di Giacomo, de la Universidad La Salle Ramón Llull, proponen un nuevo modelo de gimnasio en el que los usuarios generan energía con su actividad en las máquinas y ésta se dona a comunidades y personas en situación de pobreza energética.

Se trata de un cambio de paradigma que convertiría a los gimnasios de oficinas y entidades públicas en centrales eléctricas, dando lugar a una fuente de energía renovable que reduce las emisiones de Co2 y ayuda a los más desfavorecidos. El proyecto calcula que la producción de energía podría ir desde 50 hasta 150 Wh, y que se podría aprovechar hasta el 74% de la energía producida para donarla.

Los finalistas ya se están preparando para la fase final del concurso, cuando presentarán su caso de estudio ante un jurado en el Innovation Summit Barcelona 2019. Los ganadores tendrán la oportunidad de trabajar con Schneider Electric y realizarán un viaje con todo incluido a dos ciudades de su elección donde la compañía cuente con oficinas.

“Con este proyecto hemos querido unir dos pilares que consideramos fundamentales: por un lado, la concienciación de la problemática energética mundial y, por el otro, motivar emocionalmente a las personas para mejorar su bienestar físico”, comenta Alejandra Carrillo. “Actualmente hay un desbalance en la sociedad, con ciudades que tienen sobreproducción de energía y comunidades en situación de pobreza energética. Por eso queremos ayudar a quienes más lo necesitan, produciendo energía limpia para garantizar el acceso a una energía fiable y sostenible a todo el mundo”.

10º aniversario en 2020

Lanzado en 2011, el concurso Go Green in the City ofrece a los estudiantes de ingeniería y de empresariales la oportunidad de presentar ideas innovadoras relacionadas con los ámbitos en los que opera Schneider Electric.

El interés por participar en el certamen ha crecido exponencialmente, con más de 113.000 inscripciones de estudiantes y más de 18.800 ideas en los últimos 9 años. Sólo durante la actual edición, Schneider Electric ha recibido más de 23.000 solicitudes de 165 países y más de 3.000 proyectos presentados, un nuevo récord para el concurso.

En 2020, el concurso celebrará su décimo aniversario, cuya próxima edición se lanzará en octubre, y cuya final se celebrará en el Innovation Summit Las Vegas, en junio del 2020. Los interesados pueden preinscribirse en: https://gogreeninthecity.se.com

