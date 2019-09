En SferaTech ofrecen todo el equipamiento necesario para la digitalización de las aulas Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 15:20 h (CET) Mesas táctiles, impresoras 3D, tablets, armarios de seguridad etc. La transformación digital ha llegado a las aulas para quedarse. Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de la educación ofreciendo un amplio abanico de posibilidades a la hora de enseñar y formar a los alumnos Las ventajas que ofrece la tecnología en este sector son numerosas y por ello desde SferaTech trabajan día a día para ofrecer las últimas herramientas y dispositivos que contribuyan a la digitalización de las aulas.

En SferaTech están 100% preparados para acompañar a cualquier centro educativo en el camino a la transformación de las aulas. Y para ello ofrecen todas las soluciones necesarias para el cambio de la mano de los mejores proveedores del mercado. Y disponemos también de todo el material escolar necesario para alumnos y docentes.

#1.EQUIPAMIENTO PARA EL AULA

SferaTech cuenta con todo el equipamiento necesario para el aula: pantallas y mesas táctiles, sonido para el aula, carros portátiles, armarios de seguridad, soportes para pantallas, cámara de documentos, monitores digitales interactivos, proyectores con lente corta etc. Además, al ser Partners Autorizados de Microsoft Educación pueden asesorar a los clientes sobre las diferentes soluciones para mejorar el rendimiento del aula.

#2.ROBÓTICA

La robótica es una herramienta de aprendizaje que potencia la creatividad, la lógica y la capacidad de trabajo en equipo. En SferaTech ofrecen planes adaptados desde educación infantil hasta la universidad para cubrir las diferentes etapas formativas.

#3.IMPRESIÓN 3D

La impresión 3D, permite trasladar a la realidad cualquier concepto o materia estudiada. En SferaTech ofrecen soluciones personalizadas de impresión 3D para centros educativos y de formación que permiten convertir el aula en un espacio de impresión 3D a medida.

Por último, añadir que cuentan con las últimas soluciones integrales en tecnología de la información y la comunicación (TIC) aplicada a la enseñanza STEAM. Ya no es necesario que un cliente acuda a diferentes proveedores, en SferaTech disponen de todo el equipamiento educativo y material escolar necesario.

