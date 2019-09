Perros vs gatos, ¿qué mascota es más costosa de mantener?

El total de la cifra registrada es de 20 millones de mascotas, es decir, en el 40% de las casas de España tiene algún animal doméstico, lo que implica una enorme responsabilidad social y económica.



Según los expertos, decidir tener una mascota en casa necesita de mucho compromiso. Existe una serie de factores importantes como: las expectativas de vida del animal, su tamaño, los cuidados requeridos, la alimentación, el espacio, la higiene, la relación familiar y, sobre todo, el costo.



Para la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) tanto los perros como los gatos son los animales predilectos de los españoles; sin embargo, está comprobado que los perros demandan de un presupuesto anual mayor de 814 euros aproximadamente.



Al analizar cada tipo de gasto, podemos afirmar que con respecto al higiene, el común denominador de los utensilios que necesita un can se reduce a un cepillo, un champú especial y un spray antiparasitario, producto que vale en promedio 30,45 euros. Por otra parte, los gatos precisan de una caja de arena, recogedor y cepillo, lo que supone un valor promedio de 19.27 euros.



Claro está, los gastos más significativos se realizan cuando la mascota no supera las 24 semanas de vida. Esto se debe a que el animal debe aplicarse las primeras vacunas, procedimiento que particularmente alcanza un coste de entre 100 a 105 euros. Además, se requiere de toda la implementación y adaptación de tu hogar como los comederos, bebederos, juguetes para evitar el estrés, mantas y, una confortable, casa.



El que tu mascota tenga su propia casa, aunque no lo creas, es un hecho trascendental en su proceso de adaptación y armonización con tu familia. Disponer de un espacio propio les proporciona seguridad e independencia.



En el caso de los perros, estos espacios funcionan como un elemento de control. Los precios oscilan desde los 19 hasta los 68.35 euros. Para las mascotas felinas, la situación es distinta. Con más carácter de urgencia deben contar con un espacio específico ya que son animales de carácter territorial. Las casas para gatos funcionan como refugio en situaciones de estrés, lo cual les brinda seguridad y tranquilidad. Estos artículos tienen un coste desde los 29 hasta los 75.52 euros respectivamente.



Por último, proteger su ciclo sexual y someter a nuestra mascota a un proceso de esterilización también involucra una inversión. Generalmente, existen programas y campañas gratuitos que brindan este servicio, sin embargo, si como dueño no se está pendiente del estado del can o gato, no sirve de mucho. La diferencia entre los perros y los pequeños felinos es que, la perra tiene su primer celo entre los 6 y 10 meses de edad, por otra parte, las gatas pueden tener varios celos seguidos y la temperatura ambiental y luz solar influye en sus ciclos.