Activistas de Greenpeace descienden en rápel por el puente de Houston y detienen embarques de petróleo ​Los manifestantes pedían a los candidatos presidenciales que apoyen el “New Deal Ecológico” y que hagan una transición justa para dejar de utilizar combustibles fósiles Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 16 de septiembre de 2019, 12:31 h (CET) Horas antes de que se iniciara el debate del jueves, casi una docena de activistas de Greenpeace bajaron en rápel el puente Fred Hartman, sobre el canal de navegación de Houston, en una acción de desobediencia civil no violenta que detuvo el tráfico marítimo en el mayor canal de exportación de petróleo de Estados Unidos.



Los manifestantes pedían a los candidatos presidenciales que apoyen el “New Deal Ecológico” y que hagan una transición justa para dejar de utilizar combustibles fósiles. Piper, una de las activistas, transmitió la acción de protesta en directo a través de las redes sociales.



Piper dijo: “Todas las grandes compañías petroleras dependen de esta terminal. Eso incluye Exxon, BP, Shell, Chevron. Todos ellos dependen de esta terminal, y ahora mismo la estamos cerrando”.



A última hora del jueves, la policía había arrestado al menos a 15 de los activistas. La Oficina del Sheriff del condado de Harris dice que los arrestados deberán hacer frente a una serie de cargos relacionados con la obstrucción de carreteras y vías fluviales.



Fuente: Democracy Now Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.