La Real frena en seco al Atleti Los de Simeone encajan su primera derrota en el nuevo Anoeta Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 15 de septiembre de 2019, 09:17 h (CET)

La Real Sociedad cortó de raíz la buena racha del Atlético de Madrid con un triunfo sin paliativos (2-0) en el nuevo Anoeta, lleno hasta la bandera, gracias a los goles de Martin Odegaard y Nacho Monreal, en apenas dos minutos mediada la segunda mitad, con motivo de la cuarta jornada en la Liga Santander.



El reto no era sencillo y el equipo vasco dio buena cuenta de ello. El test de Anoeta fue una trampa envenenada para un Atleti sin argumentos en la jornada después del parón por selecciones. Fue más dominante en la primera parte, pero terminó sometido a la propuesta de los locales. En dos despistes se estropeó todo. Derrota y cambio de Oblak.



Eso fue quizá lo peor, el saldo negativo para los colchoneros antes de recibir a la Juventus en 'Champions'. El portero esloveno terminó aturdido en el segundo gol de la Real -no llegó a perder el conocimiento- y dejó su sitio a Adán a 20 minutos para el final. Se resistió a dejar el campo, pero los capitanes Saúl y Koke acabaron convenciéndole dado que el marcador tampoco invitaba a una resurrección.



Los de Imanol Alguacil avisaron con un mano a mano de Oyarzabal en la primera parte e incluso con un centro de Portu que no llegó a rematar el delantero internacional español. Los méritos empezaron a teñirse de 'txuri-urdin' con Oblak sacando brillo a sus guantes una vez más. El portero rojiblanco vivió un día más en la oficina y Anoeta vibraba en las gradas con récord de asistencia gracias a los casi 35.000 espectadores.



El escenario no fue incómodo para un Atleti que siguió a su ritmo, sin meter una marcha más y a la espera de las ofensivas de la Real, que no estuvo quieta, precisamente. Los donostiarras pronto encontraron el camino de la felicidad con un gol de Odegaard en el corazón del área. El noruego recibió un balón de Mikel Merino y definió con algo de fortuna.



Su lanzamiento tocó en el gemelo de Savic y desvió la trayectoria del balón. El gol dejó 'grogui' a los de Simeone, perdidos en los metros finales y con pocas noticias de Joao Félix, cuyo fútbol se quedó todo en la primera parte antes de ser sustituido. Sólo dos minutos después del 1-0 llegó el segundo y la estocada definitiva al Atlético de Madrid.



Un centro al área, con remate del joven Isak, terminó en el área pequeña y Monreal -que debutaba con la Real- metió la puntera para lograr el 2-0, además del mareo de Oblak, que tuvo que ser atendido sobre el césped. Adán le dio el relevo y apenas tuvo trabajo en los 20 minutos finales. Todo el peso del partido se volcó hacia la meta de Moyà.



VITOLO, CERCA DEL GOL.

Con el resultado en contra, el Atlético aumentó líneas y generó más presión, consciente de que ya tenía poco que perder. Fue entonces cuando Vitolo encontró los espacios en un par de ocasiones. La primera llegó en una triangulación que paró Moyà con mérito y la segunda, en una acción de Lodi que culminó Diego Costa sin suerte.



Correa, que debutaba esta campaña en Liga tras su fichaje frustrado por el Milan, también quiso cambiar la suerte colchonera, pero no hubo forma de batir a los blanquiazules. El 2-0 se mantuvo hasta el pitido final, la Real estrena su casillero de victorias y el Atleti -que echó de menos a Morata- tropieza por primera vez en Liga después de haber empezado de campanillas.



