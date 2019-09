Mallorca y Athletic se reparten los puntos en un final 'no apto para cardíacos' ​Una clara mano de Baba, que desveló el VAR, dio la oportunidad a los 'leones', pero Manolo Reina realizó una parada sensacional al tiro con el interior del delantero donostiarra Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 14 de septiembre de 2019, 15:41 h (CET) El Mallorca y el Athletic Club se repartieron los puntos tras empatar (0-0) en el partido que inauguró la cuarta jornada de LaLiga Santander, un duelo marcado por los errores -dos penaltis fallados- y por las ocasiones del tramo final 'no apto para cardíacos'. El equipo de Gaizka Garitano acudía a Palma con la opción de salir líder, pero Aritz Aduriz desperdició la ocasión con un penalti en el minuto 95.



Una clara mano de Baba, que desveló el VAR, dio la oportunidad a los 'leones', pero Manolo Reina realizó una parada sensacional al tiro con el interior del delantero donostiarra. Diez minutos antes, cuando el choque se convirtió en un 'correcalles', fue el Mallorca quien desaprovechó otra pena máxima. Esta vez fue Abdon Prats, que también fue a los once metros gracias al videoarbitraje. El lanzamiento terminó fuera y Unai Simón no tuvo siquiera que inmutarse.



Antes, el Athletic puso más carne en el asador con ocasiones de Raúl García, el más activo de los bilbaínos, y también con un disparo de Muniaín, siempre peligroso con sus internadas por banda. Por parte local, sólo una falta de Salva Sevilla inquietó el orden rojiblanco en la primera mitad. Budimir avisó al comienzo de la segunda y Kubo dejó huellas de su calidad en apenas 20 minutos sobre el césped. De hecho, el japonés cedido por el Real Madrid fue quien provocó el penalti en un acción 'cara a cara' con Yuri Berchiche.



Ya, a la desesperada, Álex Alegría vio cómo le anulaban el que hubiera sido el 1-0 a los 97 minutos de encuentro. De esta forma, el equipo de Vicente Moreno se queda en la decimocuarta posición, con cuatro unidades, mientras que el Athletic Club guarda la segunda posición con ocho puntos, a uno del Atlético de Madrid que visita este sábado a la Real Sociedad.

