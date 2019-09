Los Barones vuelven con una gran gira denominada "No habrá final", en alusión a uno de los versos de su tema "Siempre estás allí". La banda se recupera con sus principales estandartes, el vocal, músico y letrista José Luis Campuzano "Sherpa" y a la batería Hermes Calabria, acompañados por los guitarristas Sergio Rivas y Marcelo Calabria.



Es necesario saber que el grupo Barón Rojo seguía en funciones y conciertos, después de que su principal vocalista y letrista (compuso las principales letra con su mujer, Carolina Cortés) "Sherpa" abandonase la formación que fundó, o ayudó decisivamente a fundar, y lanzase su carrera en solitario con el nombre artístico de "Sherpa"; también abandonó la banda el batería Hermes Calabria.



El Barón Rojo comandado hasta la actualidad por los hermanos Castro anunció hace poco la despedida definitiva del grupo de los escenarios, con una gira que iniciarían en 2020; en tanto, pura casualidad, nos comenta el Sherpa, él y Hermes advirtieron que todavía tenían derechos sobre el nombre "Los Barones" y pensaron que era bonito y por gratitud a sus millones de seguidores en todo el mundo, recuperar la banda, con su espíritu antiguo, el del Sherpa a la voz y Carolina Cortés a las letras, con las canciones más míticas que les hicieron inmortales y otras nuevas.



Los hermanos Calabria nos han dado grandes canciones, no obstante. Les deseamos lo mejor en su despedida de los escenarios.



"Los Barones" emprenden una importante gira que promete dilatarse en el tiempo, seguir por tanto en la ruta y por supuesto la grabación de discos, pues según nos cuenta el Sherpa, la gran Carolina Cortés está al cien por cien de ilusión para seguir componiendo letras como las que han nacido como incontestables himnos del rock, ejemplo el "Resistiré".



Hablamos con "Sherpa" de la gira de los Barones.



Hola, José Luis, cumplo sin pasarme la ceremonia que imagino todo el que se acerca a ti realiza, decirte, primero, que GRACIAS por tanto, y después que es un honor inmenso hablar contigo. Quería saber cuál es tu estado mental hoy, quien te entrevista es poeta, busco, en la medida de lo que quieras, lo más íntimo, imagina que estamos caminando por el campo.





Hola, Ángel. Muchas gracias por tus elogios. ¿Me preguntas por mi estado mental? Pues te diré que cambiante, dubitativo, espectante, ilusionado, deprimido, lúcido… Todo ello en un cóctel diario, en suma: estoy vivo, con lo que ello conlleva de placer y dolor.



Tu leyenda ha trascendido y pervivirá siempre, la tuya y la de los Barones. ¿Realmente se puede vivir con algo tan grande? Sé que suena un poco simple, pero me refiero a la verdad. Eres historia, te amamos cientos de miles por todo lo que has dado con tu arte a nuestro corazón. ¿Te sientes feliz por ello? Te juro, aunque te suene tonto, pienso que cuando alguien es tan grande, a veces resultará imposible dormir bien, pensando, pensando. ¿Acaso crees que no lo has dado todo ya, como los grandes genios que han habido, y estás pensando en dar al mundo alguna otra cosa complementaria? (Me refiero a algún proyecto personal, al margen de la apoteósica vuelta de Los Barones.)





Yo creo que tus buenos sentimientos hacia mí, el grupo y su legado te hacen magnificar la cosa, pero aún así se agradece (sonrisa).



No sé si me ama tanta gente como dices, ¡ojalá! Lo que sí sé es que nunca me creí superior ante nadie, siempre he tenido muy claro que fui, soy y seré un chico de barrio que tuvo la suerte de dedicarse a lo que anhelaba su corazón: La Música, el Arte en general.



Lo que sí agradezco sinceramente es encontrarme con gente que casi siempre me demuestran cariño y gratitud por nuestra obra.



Los Barones vuelven. Me lo dijo la Marchesi, con muchas exclamaciones, en una entrevista que hace poco le hice. Ella está llena de ilusión, su talento es grande también, y os tiene en gran estima. ¿Cómo afrontas ese retorno?





El retorno lo afronto con mucho respeto. Soy una persona que siempre trata de ser impecable, de cumplir mis compromisos, y hemos adquirido un gran compromiso con nuestros seguidores con este retorno; por tanto, sigo teniendo “mariposas en el estómago”cuando subo a un escenario.



Carolina Cortés. Un nombre importantísimo en la historia de los Barones. Sé de la anécdota de cuando estabais terminando la grabación de un disco en Inglaterra y la compañía, a última hora, os pidió otro tema, Carolina lo escribió en 5 minutos y fue y es uno de los grandes éxitos de los Barones.

El tema al que te refieres es en realidad "Resistiré". El LP Volumen Brutal tuvimos que componerlo y escribir las letras en un tiempo récord y teníamos catoce días de estudio en Londres para terminar el disco, versión en español, versión en inglés y hacer las mezclas finales.



Por tanto íbamos pillados de tiempo, ¡como siempre!



Había varias canciones cuyas letras estaban sin acabar: "Resistiré" y "Herencia letal".



"Herencia letal" conseguimos terminarla ya en Londres antes de entrar a grabar pero "Resistiré" tuvimos que hacerlo en ese estudio llamado Kingsway Recorders, en el despacho de Ian Gillan, que era el dueño. Mientras Carlos metía voz en un tema suyo, cosa que afortunadamente en este caso nos daba más tiempo pues siempre tardaba muchísimo en terminar su sesión de voz y era algo agónico, Carolina escribía frenéticamente y yo daba ideas de lo que quería decir y ella les daba forma literaria con su gran talento o tenía una idea mejor todavía.



El trabajo de Carol fue inmenso, pues además se ocupó de traducir y adaptar todos los temas del disco al inglés. Era curioso ver como flipaba Bruce Dickinson al leerlas, pues venía casi todas las tardes a ver qué tal lo llevábamos. Él se deshizo en elogios con el trabajo de Carol.



En la preparación de las nuevas canciones, se comenta en los medios musicales de rock, que será ella la que prepare las letras, como ya hizo para muchas de las más grandes canciones del grupo; estimo asistimos a algo muy grande, nuevamente.





Efectivamente, Carol se va a encargar de nuevo de las letras, lo que nos da una gran seguridad y tranquilidad en ese aspecto.



Me gustaría me contases tu día a día. Hasta donde quieras contar. ¿Paseas? ¿Lees? ¿Piensas en creación? ¿Sigues escuchando con igual admiración y constancia a los músicos clásicos? (Siempre he notado esa influencia en la música de los Barones, extraordinaria influencia.)

Yo soy el cocinero en casa y me encargo de las compras diarias, con lo cual soy muy conocido en los establecimientos alimentarios, especialmente en Mercadona (risas).



También me encargo de las chapuzas de la casa: fontanería, albañilería, etc., o sea que muy grave tiene que ser la avería para que llamemos a un profesional.



Suelo trabajar en mi taller (que lo tengo bien montado) haciendo esculturas, cuadros en metal, etc., al tiempo escucho música variada, desde Beatles a Zeppelin pasando por arias de Pavaroti o el Mesias de Haendel, que me apasiona.

Antes de dormir, ya en la cama enciendo mi Tablet y suelo ver sobre todo documentales científicos o alguna serie de Netflix hasta que me vence Morfeo y me lleva a su mundo onírico.



¿Podrías nombrarnos las mejores biografías de Barón Rojo, o acaso el libro que consideras más certero que hable de vosotros? ¿Has escrito libros tú? Si es así ¿cuáles son? Más allá de la música, ¿qué podemos encontrar, en algún lugar, de tu enorme creatividad, si es posible?





Hay un libro que escribió Muniesa que está bastante bien (aunque yo pueda estar más o menos de acuerdo con algunos pasajes), pero no recuerdo ninguno más aunque seguro que lo hay.



Carol escribió un libro divertidísimo: “DANDO LA NOTA”, con algunas anécdotas de mi infancia y otras que me han sucedido en los años del Barón, que es desternillante.



Fuimos los primeros, como en tantas cosas en este mundillo, en sacar un libro de este tipo. Hicimos varias ediciones y ya está agotado, pero vamos a sacar pronto la segunda parte. Y si quieres ver algo de mi obra pictórica y escultórica ve a mi Instagram y allí lo encontrarás.



Seguro te lo han dicho más de una vez. No se entiende cómo para un grupo tan grande y que tanto nos ha dado a todos, personas ya muy mayores que os mantienen como unos auténticos héroes y sonríen al pensar en vosotros, hasta los mismos jóvenes de hoy en día. Pervivís. Yo sigo oyéndoos en el coche, junto a otros grupos, nuevos y viejos.

Vigentes. Sin cansarme. ¿Este país ha sido justo con Los Barones? Sé que los premios os la soplarán, pero, hombre, tanto premio a gente que ha hecho una uña en comparación con vuestra gesta, y a vosotros... todavía una marginalidad en comparación, siendo tan importantes para la historia de este país, subrayo, no sólo para la música: importantísimos en la historia de este país.



Este tema es algo que me ha producido siempre cierta amargura por el trato tan injusto que hemos recibido del “establishment”en todos estos años, pero es algo que ya creo haber superado.



Ahí queda nuestra obra y que los demás juzguen con el paso del tiempo.



Mi lema es: ¡¡Contra el Poder siempre!!



No quiero ser abusivo con tu tiempo, ¿si pudieras resumir al máximo con el mínimo de palabras tu aventura vital, artística, personal en esta tierra hasta ahora, qué dirías?





Diría: Sigo ascendiendo hacia la cumbre de mi Everest con fatiga, dolor, esfuerzo, alegría, ilusión…

Espero llegar algún día y como digo en mi canción: “Llegaré a la cima en mi Montaña y no temeré vivir en soledad, las estrellas de la Via Láctea en cada noche allí me acompañarán”



Finalmente, Campuzano, ¿[si volviera] el gran Beethoven hoy, tocarían rock?





Creo que se volvería a su tumba al ver lo loco que se está volviendo este mundo.