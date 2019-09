Camino a Casa presenta novedades en Intergift Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 17:08 h (CET) La tienda de muebles y decoración Camino a Casa, lleva a la Feria las últimas tendencias en sofás, butacas o mesas extensibles, entre otros muchos productos de interés Camino a Casa presenta en el Salón Internacional del Regalo y Decoración, que tiene lugar en Ifema del 11 al 15 de septiembre, sus principales novedades en muebles y piezas de decoración, mostrando un completo catálogo perfectamente adaptado a las últimas tendencias en el mercado.

Sofás, sillas comedor, muebles TV, butacas y sillones, mesas comedor etc. interioristas, arquitectos y distribuidores encontrarán, en el stand 3B-14 del pabellón 3, detalles inspiradores y elementos decorativos, que destacan tanto por su funcionalidad, como por su estilo actual y elegante, rasgos distintivos de todas las piezas de Camino a Casa.

La tienda española, que ya lleva más de 50 años creando espacios únicos, renueva su oferta para integrar diferentes tendencias que puedan adaptarse a los diferentes gustos y estilos de vida: desde piezas clásicas y atemporales, hasta muebles sofisticados y modernos, pasando por aquellos elementos sencillos y prácticos que definen una decoración de corte escandinavo, o aquellos más rústicos o exóticos para estancias con carácter.

Con estas novedades, Camino a Casa continúa cumpliendo el objetivo de ayudar a crear ambientes bonitos, cómodos, relajados y, sobre todo, felices.

Más información sobre todos sus muebles y elementos de decoración en www.caminoacasa.com.

Sobre Camino a Casa

Desde los años 60 hasta hoy, han creído en poner al alcance de todo el mundo la inspiración y elementos necesarios para crear ambientes que formen parte de la felicidad. Y piensan que para conseguirlo no hacían falta grandes cantidades de dinero o espacio, sino inspiración, creatividad y la motivación necesaria para ponerse manos a la obra. Siempre han realizado un gran esfuerzo para facilitar todos los elementos necesarios, a precios asequibles, para crear ambientes que expresen la personalidad y se identifiquen con el estilo de vida de cada uno de sus clientes.

Actualmente, tienen cinco tiendas y dos outlet con un total de 9.000m2 de exposición. También, cuentan con más de 35 córneres en tiendas de muebles por toda España y venden a más de 1.000 tiendas de muebles y decoración de España, Francia, Portugal e Italia.

Sobre Intergift

Esta Feria está considerada como el mayor referente del sector de la decoración y el regalo en España, reuniendo un total de 683 empresas, líderes en sus respectivos segmentos de mercado. Esta edición ocupa más de 40.000 metros cuadrados de exposición en los pabellones 1, 3, 5, 7, 8 y 9 de Ifema.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.