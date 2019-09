Atos, Sagardoy Abogados y Bluumi presentan O’Clock, una solución que simplifica el control de la jornada laboral y el cumplimiento normativo Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 16:32 h (CET) O’clock dispone de capacidades analíticas diferenciales, lo que se traduce en información de alto valor, que ayuda no sólo al cumplimiento normativo requerido por el Gobierno, sino también al mejor control de la productividad de las plantillas, mejores resultados operativos y mejora de las condiciones laborales de los empleados Atos, líder en transformación digital, y el despacho Sagardoy Abogados, líder en derecho laboral y Bluumi, empresa líder en soluciones tecnológicas de movilidad, presentan O’Clock, una solución 360º de control de fichajes y de jornada laboral que optimiza la gestión de RRHH. La solución, disponible en Cloud y on premise, ofrece máxima flexibilidad, y simplicidad en el cumplimiento normativo del control de jornada de cualquier tipo y tamaño de empresa, estando preparada para incorporar futuros cambios reglamentarios.

O’Clock ofrece una experiencia de usuario Premium e intuitiva, tanto para el empleado como para el equipo de gestión y control. Destaca por su capacidad de personalización, su flexibilidad y fácil integración con el ecosistema digital y con los sistemas de información de Recursos Humanos. Además, incluye un módulo de Data Analytics e informes que ofrecen datos de alto valor, no sólo para el cumplimiento normativo, si no también para mejorar el control de la productividad de la plantilla, explotando los datos que ayudan a mejorar la operativa y resultados de la empresa como la gestión y las condiciones laborales de los empleados.

La solución, que ha sido desarrollada junto a Smart Management, consultora de organización y RRHH está disponible sobre cualquier dispositivo -multiplataforma- vía app y web, se puede instalar on premise, en nubes públicas o privadas y se ofrece en modo Software as a Service (SaaS). Además, permite atender las necesidades de todo tipo de empresas desde un empleado hasta cientos de miles, que pueden elegir entre la solución estándar, en cloud, o la solución enterprise, personalizable y adaptable a cualquier tipo de entorno.

O´Clock es fruto de la colaboración de expertos laboralistas, consultores de RRHH y especialistas en desarrollo de soluciones digitales, con el objetivo principal de simplificar el cumplimiento normativo y, a la vez, facilitar la gestión de los empleados de manera flexible, personalizable y ofreciendo una experiencia diferencial a los usuarios.

Cumplimiento normativo

O’Clock cumple todos los requisitos de la nueva normativa de control de fichajes: es una solución inalterable, refleja la jornada laboral efectiva de todos los trabajadores, asegura la trazabilidad de la jornada de cada trabajador, asegura el acceso del trabajador, los representantes sindicales y la inspección de trabajo, permite exportar la información, indicar inicio y fin de la Jornada, inicio y fin de las pausas realizadas durante la jornada, refleja el uso de horas sindicales, registra la incidencia de los trabajadores que incumplen con su obligación de registro de jornada, refleja el modelo de compensación de exceso de horas, mantiene el registro durante 4 años y respeta los descansos de los trabajadores.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.