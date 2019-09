La celebración de cumpleaños en contacto con la naturaleza, una de las grandes bazas de Soto del Henares Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 16:36 h (CET) Soto del Henares apunta que cada vez es más frecuente recurrir a servicios de organización de eventos tan especiales como son los cumpleaños, fuera de casa y en entornos amplios y naturales para el disfrute de esta jornada tan especial por parte de todos los asistentes Los padres que desean hacer disfrutar a su hijo y sus amigos en un día tan especial como su cumpleaños ya no se preocupan de montarlo todo en casa y limpiar después todo debido a lo tedioso e incómodo que resulta todo este procedimiento.

Una de las alternativas más demandadas en los últimos tiempos para garantizar el mayor disfrute de los participantes es la celebración en entornos naturales, en los que se desarrollan actividades pensadas para que se convierta en una jornada inolvidable, como es el caso del Complejo Agroambiental Soto del Henares.

Este recinto cuenta con monitores que se encargan de sugerir actividades y juegos a los asistentes de todas las edades en todo momento.

Para los niños, otra de las ventajas de escoger esta opción es que el juego es de carácter didáctico, a través de numerosas actividades que incluyen nociones de educación ambiental, en busca de convertir a los futuros adultos en personas comprometidas con el cuidado de su entorno.

Juegos, merienda, tarta, pintacaras, juegos musicales o gymkanas son algunos de los planes que este complejo tiene pensado para completar una tarde fascinante para todos los participantes.

Los padres son quienes pueden decidir entre la amplia oferta de juegos y actividades la cronología de esta celebración, adaptando así este plan a los gustos de quienes van a disfrutar de este evento. Así, según el plan elegido, los niños pueden ser piratas, detectives o aventureros en el bosque por un día.

Cumpleaños para todas las edades

La celebración de cumpleaños en este complejo no se reduce solo al público infantil, puesto que cualquier persona puede contactar con sus responsables para la celebración de su día en compañía de sus seres queridos, para lo que estará disponible un grupo de monitores que adaptarán su programa de actividades a la edad y las características de todos los participantes.

93 hectáreas de recinto en plena naturaleza

Todo esto en un enclave idílico, muy cerca de Madrid, en el que los niños tomarán contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad. Repartido en 93 hectáreas, el recinto en el que se celebran los cumpleaños cuenta con todas las instalaciones necesarias para el mayor disfrute de todo aquel que quiera acudir a pasar un día diferente, conociendo el entorno natural mediante juegos y actividades para todos los públicos, puesto que también se acogen programas de team building, eventos de empresa, proyectos sociales, convivencias, inmersiones lingüísticas o planes para la tercera edad.

