Four-hand massage, el nuevo tratamiento de Barceló Hamilton Menorca

viernes, 13 de septiembre de 2019, 13:32 h (CET) Con esta nueva tipología de masaje, el 'adults only' ofrece a sus huéspedes una experiencia de relajación profunda, ideal para liberar estrés y tensión España es uno de los países europeos con los índices de estrés más altos (diez puntos por encima de la media europea, según un estudio del INE publicado en 2018) y la principal causa de estos elevados niveles de ansiedad es el trabajo. En vista del continuo aumento de estos casos, en torno a una quinta parte de la población ha recurrido al masaje para afrontar el malestar físico y psicológico que genera el estrés.

Los masajes corporales son una técnica ancestral que permite armonizar las emociones y relajar la musculatura, activando puntos claves de presión. Sus efectos han quedado patentes a través de numerosos estudios. Entre ellos, el del Kesslere Medical Rehabilitation and Education Corporation en Nueva York publicado en 1996; allí se demuestra que los masajes provocan una reducción significativa de los niveles de ansiedad, permitiendo al cuerpo aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta. Por eso, quienes buscan una relajación profunda y olvidarse de la rutina deben probar, al menos una vez en la vida, un masaje corporal entero a cuatro manos, un tratamiento único que se puede reservar en el U-Wellness del hotel Barceló Hamilton Menorca.

¿Qué es el four-hand massage?

El masaje a cuatro manos (o four-hand massage, en inglés) es una modalidad en la que dos especialistas realizan sobre el cliente un masaje corporal completo por ambos lados del cuerpo, con movimientos perfectamente sincronizados a modo de coreografía. Esta modalidad de masaje se puede realizar en varios estilos, relajantes, linfodrenantes e incluso descontracturantes, según las necesidades del cliente.

Uno de los principales beneficios de un masaje a cuatro manos es que, a diferencia de un masaje tradicional realizado por una sola persona, la mente se deja llevar más rápidamente al no poder discernir de quien proviene la presión, lo que ayuda a alcanzar un nivel de relajación mucho más profundo que con un tratamiento sencillo.

Un oasis de relajación en Menorca

Para quienes buscan un momento de desconexión, el U-Wellness de Barceló Hamilton Menorca ofrece una amplia carta de tratamientos que se pueden elegir según el tiempo disponible y la necesidad de cada cliente. Por ejemplo, los deportistas que requieran liberar tensión de sus músculos pueden elegir un potente masaje Classic for U en modalidad deportiva; mientras que las personas que quieran poner su cuerpo a punto para un gran evento pueden elegir un masaje facial Kobido, que tiene efecto lifting.

Por si fuera poco, en el centro también se pueden hacer distintos rituales orientales pensados especialmente para liberar la mente de preocupaciones a través de los sentidos con una combinación de sensaciones, aromas y sonidos que logran un estado de relax profundo y duradero.

