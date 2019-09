El emprendimiento de impacto social llega a South Summit de la mano de UnLtd Spain Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 13:40 h (CET) South Summit reunirá, del 2 al 4 de octubre, a las startups más disruptivas con corporaciones e inversores de todo el mundo. El encuentro, que tendrá lugar en La Nave de Madrid, incorpora el emprendimiento de impacto social en su programa con la colaboración de UnLtd Spain Se tratarán temas como la relación entre innovación y emprendimiento de impacto social, nuevas formas de liderazgo o la necesidad de fomentar el emprendimiento de impacto social el 2 de octubre de 12.00 h a 14.00 h en el escenario The Next Big Thing

UnLtd Spain participa por primera vez en South Summmit 2019, el encuentro líder del ecosistema de la innovación, como organización colaboradora. En este marco, UnLtd Spain organizará varias charlas y paneles bajo el título “Social impact: rethinking the purpose of business”, en las que destaca la importancia de poner el emprendimiento de impacto social y medioambiental en el centro del modelo de negocio.

El objetivo de la intervención en South Summit es dar visibilidad al concepto de impacto social entre los emprendedores y organizaciones asistentes que no están tan familiarizados con el sector. Manuel Lencero, CEO de UnLtd Spain afirma que “South Summit es una cita clave en el ecosistema de innovación en España y un altavoz perfecto para que el sector de la innovación reflexione acerca de sus modelos de negocio y el impacto social y medioambiental positivo que pueden generar a través de la conexión y generación de ideas disruptivas. Queremos que vean el impacto social como una nueva oportunidad de negocio ligada a la innovación”.

Entre los temas que se tratarán el próximo 2 de octubre de 12.00 a 14.00 h en el escenario “The Next Big Thing” destacan la relación entre innovación e impacto social; el impacto social como una herramienta para crear una nueva cultura en los negocios, nuevas formas de liderazgo o los motivos por los que se debe impulsar el impacto social.

En las charlas y ponencias participarán tanto emprendedores de impacto social, como los fundadores de las startups Fiixit y Sorbos, organizaciones que han trabajado con emprendedores de impacto social como Lilly España y otras fundaciones como Edmond de Rothschild, partner estratégico de UnLtd Spain, y Bank of America, partner corporativo de UnLtd Spain.

UnLtd Spain participa en esta edición impulsado por Bank of America Merrill Lynch, entidad que ha apoyado a la fundación durante los 2 últimos años con el objetivo de fomentar el empleo en España y difundir el concepto de emprendimiento de impacto social.

“Nos encontramos en un momento de continua evolución dentro del sector empresarial, e impulsar nuevas ideas contribuye positivamente al crecimiento económico. Esto es aún más cierto en España, donde fomentar el empleo y el emprendimiento es vital para impulsar un modelo económico sostenible y resistente”, comenta Joaquín Arenas, presidente de Bank of America Merrill Lynch para España y Portugal. “De ahí que sea labor de las grandes corporaciones alimentar ese espíritu emprendedor de los jóvenes, y por supuesto, el emprendimiento de impacto social tan necesario para el bienestar del planeta. Para Bank of America es un placer dar apoyo a este tipo de iniciativas y organizaciones como UnLtd, que trabajan diariamente para ayudar a las startups en su camino al éxito”, concluye el directivo.

Un encuentro referente en innovación

South Summit es la plataforma global en el mundo de la innovación, que conecta startups inversores y corporaciones con foco en oportunidades de negocio. La sexta edición de South Summit Madrid acogerá a los principales generadores de la innovación abierta en el espacio madrileño la Nave del 2 al 4 de octubre con el foco puesto en la generación de nuevas oportunidades de negocio.

En el encuentro participarán un centenar de startups elegidas entre los más de 3.700 proyectos presentados a la Startup Competition, que tendrán a su alcance la oportunidad de convertirse en el próximo ‘unicornio’ y seguir los pasos de scaleups de éxito como Glovo o Cabify, finalistas de anteriores ediciones.

Además, contará con la presencia de prestigiosos inversores internacionales de los fondos de Venture Capital más destacados, con una cartera superior a los 100.000 millones de dólares.

