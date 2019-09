Menamobel ofrece cinco consejos clave para sacar más partido al armario Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 12:56 h (CET) Los españoles dedicamos al cambio de armario una media de cuatro horas cada temporada El otoño ya está aquí y con él el cambio de armario. Es hora de guardar el traje de baño y sacar la ropa de abrigo, una actividad que no suele gustar demasiado realizar en los hogares españoles. Desde Menamobel, Ivana González Mena asegura que dedicamos al cambio de armario más de cuatro horas cada temporada. “Cambiamos el armario dos veces al año, coincidiendo con la llegada de la primavera y del otoño y solemos dedicar una mañana entera o incluso un fin de semana. Lo que nos llama la atención es la cantidad de prendas que descubrimos en el fondo del armario y que no nos hemos puesto nunca. Algo que sucede por la falta de orden y de espacio”.

Precisamente, es en este momento del año cuando se dispara la venta de armarios y de vestidores. Existen soluciones innovadoras capaces de duplicar el almacenaje y favorecer el orden en el dormitorio. Por ese motivo a la hora de realizar el cambio de armario desde Menamobel ofrecen cinco consejos clave para sacar más partido al espacio.

En primer lugar, disponer de suficientes baldas y cajoneras. Es fundamental que al margen del colgador para perchas el armario disponga de estanterías y cajones. “La ropa interior y los calcetines deben tener su propio espacio, así como las camisetas. Distribuir de forma correcta las baldas nos ayudará a tener todo más organizado, además de un simple vistazo sabremos donde está cada cosa” explican desde Menamobel.

Para los más pequeños también hay opciones de almacenaje muy interesantes que combinan cajones con estanterías. Se trata de armarios con varios usos en los que no solo guardan la ropa sino también sus objetos personales como los libros, la tableta o sus muñecos. “Es importante desde pequeños inculcarles el orden y que sepan que cada objeto tiene su propio espacio”, señala Ivana González Mena.

Otro consejo práctico es que los armarios lleguen hasta el techo. Los muebles altos ofrecen más espacio de almacenaje. En la parte superior se pueden colocar de forma organizada las prendas que no son de temporada, de forma que cuando llegue el momento del cambio de armario será tan sencillo como bajar las que están arriba y subir las que están abajo.

Aprovechar los rincones. “Las habitaciones pequeñas disponen de poco espacio, pero hay que saber aprovechar lo que tenemos. Los armarios rinconera son una solución muy creativa y nos brindan más posibilidad de almacenaje”, señalan desde Menamobel. Estos armarios, permiten aprovechar cada centímetro de la estancia y se pueden personalizar gracias a combinar distintos módulos. Por ejemplo, uno para la ropa que debe ir colgada, otro con cajones y estanterías, un tercero para abrigos o vestidos largos y un cuarto módulo como librería.

Convertir el armario en un vestidor. Cambiar un viejo armario por un vestidor es tan sencillo como combinar distintos módulos y dejar el espacio abierto, sin puertas. “De esta forma la ropa y los complementos están a la vista lo que favorece el orden”, apuntan desde Menamobel.

Transformar una habitación en vestidor. “En muchos hogares aún es habitual disponer de un cuarto de invitados. Una habitación a la que se le da muy poco uso y que se puede aprovechar para multiplicar el espacio de almacenaje. Estas estancias son ideales para oxigenar el dormitorio principal y darle más amplitud mientras se lleva toda la ropa, zapatos y complementos a esa habitación que se tiene vacía”, explica Ivana González Mena.

La clave del cambio de armario está en la organización y en saber aprovechar cada centímetro de espacio disponible. Además accesorios tan útiles como pantaloneros, corbateros o joyeros ayudaran a que sea más fácil tener todo en su sitio.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

