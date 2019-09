Cinco trucos para conseguir más luz natural en tu casa

Con la llegada del otoño y del invierno, las bajas temperaturas propias de estas épocas, las largas jornadas laborales y los días grises, nuestra vivienda se convierte en nuestro mejor refugio. No obstante, para no sentirnos encerrados en nuestro hogar es muy importante que los rayos solares penetren en nuestra casa.



Para crear un entorno perfecto y sentirnos en paz y en calma es muy importante cuidar la iluminación y aprovechar la luz natural. Desde Grupo Almansa señalan que cinco trucos para conseguirlo:



Apuesta por los grandes ventanales

Así los rayos del sol entraran en nuestro hogar. Según los expertos se recomienda que las ventanas ocupen entre un 10 o 20% del total de la superficie de cualquier estancia.



¡Fuera paredes, viva los espacios abiertos!

Una vivienda con muchos muros impide que se distribuya la luz natural por todo el espacio. Apostar por los espacios abiertos y tratar de ubicar en la misma zona la cocina, el comedor y la sala de estar para que las estancias en las que más estamos reciban una luz homogénea.



Todo al blanco

Este color es el color más adecuado para crear viviendas luminosas; no obstante, no todo tiene porque ser monocromático. Es posible utilizar toques de color y es especialmente interesante emplear colores fríos como azules, verdes, grises y morados. Estos ayudarán a crear espacios que generen serenidad y calma.



Espejos que reflejen la luz

Otra opción, muy empleada por diseñadores y decoradores, es el uso de los espejos para reflejar la luz natural en alguna parte de la vivienda que se quiera resaltar y prescindir así de lámparas o elementos que desempeñen esa función.



Luz fresca para las bombillas Si nuestro objetivo es lograr una vivienda con un aspecto más brillante y fresco, podemos utilizar bombillas con luz blanca.