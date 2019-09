El experto en marketing digital Álvaro Mendoza ha creado un entrenamiento para aumentar las ventas Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 09:08 h (CET) Álvaro Mendoza, experto en marketing digital con más de 20 años de experiencia, ha creado un entrenamiento gratuito para impulsar a los emprendedores a conseguir un flujo constante de clientes de manera masiva y predecible en sus proyectos y negocios Álvaro Mendoza es uno de los grandes referentes del marketing digital de habla hispana. Originario de Santa Fé de Bogotá, Colombia, y formado en psicología por la Pontificia Universidad Javeriana de este país, llegó a los Estados Unidos para adentrarse en el mundo de Internet, un tema casi desconocido en Latinoamérica por aquel entonces.

La trayectoria de Álvaro Mendoza en Internet comenzó en el año 1995, al crear el directorio ColombiaIndex en donde tuvo gran éxito difundiendo y comercializando las obras del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, razón por la cual no tardó en ser contactado por diversas empresas de hospedaje Web, aplicaciones y soluciones tecnológicas como 1st Choice International Holdings Inc, VirtualisInc, entre otras, para convertirse en su representante en el mundo hispano.

Posteriormente, ha destacado al ser autor de diversos libros BestSeller como “8 Reglas de los emprendedores exitosos”, “El Emprendedor que llevas dentro”, “Más allá del Emprendedor”, “Celebridad Instantánea” con más de 100.000 ventas.

También ha creado diversos proyectos y actividades que ayudan a los emprendedores a alcanzar sus objetivos en el mundo digital con contenido de calidad que puede encontrarse en sitios como Mercadeoglobal.com y en eventos internacionales como el Congreso “Somos Emprendedores Digitales” que organiza anualmente junto al también especialista Benlly Hidalgo.

Por toda su trayectoria, está comprometido con el desarrollo y crecimiento de los emprendedores, razón por la que lanza un nuevo entrenamiento que promete brindar los conocimientos necesarios para construir un flujo permanente de clientes, un aspecto fundamental para cualquier empresa, proyecto o emprendedor.

En el entrenamiento se abordarán temas cruciales como: la forma de generar ganancias masivas, consistentes y predecibles; cómo atraer prospectos calificados; qué es un sistema de marketing y por qué es fundamental para todo negocio que pretender prosperar en el cada vez más competitivo mercado actual, entre otros.

Con estos conocimientos “se pretende erradicar al dañino y extendido “marketing de esperanza”, donde abundan un sinfín de “ideas creativas” cargadas de optimismo, pero sin ningún tipo de fundamento probado que permita lograr resultados deseados.” según comenta Mendoza.

Al finalizar el entrenamiento, los participantes conocerán los principios básicos en todo sistema de marketing y podrán hacer de cada campaña un proceso exitoso. Sin duda, es una excelente oportunidad para aprender de un gran especialista del marketing digital en español.

Para acceder, únicamente es necesario registrarse aquí, antes de que deje de estar disponible al público.

Más información en: La solución de un Sistemas de Marketing eficaz.

http://alvaromendoza.lioceditorial.com/entrenamiento-sistemas-marketing

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.