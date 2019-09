15 de setiembre, independencia del istmo centroamericano

América, geográficamente, es el continente más grande del planeta después de Asia, se divide en varias regiones, América del Norte, América del Sur, el Caribe y América Central o Centroamérica, siete Repúblicas que viven en soberanía, el centro de este continente es el puente singular que une por vía terrestre a América del Sur con América del Norte.



Cada 15 de setiembre para la región centroamericana es recordado, de manera especial; es una fecha gloriosa, fue el día del refrendo de nuestra majestuosa independencia, indeleble 15 de setiembre de 1821. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica lograron la emancipación de España, este próximo 2021, con honra y fervor, se festejará el bicentenario de ser exento, es digno de admirar a los héroes centroamericanos que dieron la iniciativa de la actual individualización.



Décadas más tarde se independizaron Panamá y Belice y hoy esta región la conforman siete países maravillosos. profundamente admiro a las autoridades del pasado, de la República de Guatemala que le dieron sublime distinción a la preciosa fauna de su país, con nombrar Quetzal a la moneda nacional, gran homenaje a esta bellísima ave de complejos colores, el preciado quetzal es un ave de gala por su colorida figura, de igual manera despiertan admiración las autoridades de Honduras, ellos fueron fielmente patrióticos al nombrar Lempira a la moneda Nacional, “se llama así en conmemoración del cacique Lempira del pueblo lenca, un líder indígena que defendió su territorio luego de la invasión española, es un héroe nacional, y figura en el billete de 1 lempira y en las monedas de 20 y 50 centavos”.



Así como yo, miles estamos en disensión que Nicaragua y Costa Rica no hayan denominado la moneda nacional con apellidos de personajes célebres que han nacido en estas patrias, por ejemplo en Nicaragua debería llamarse “Darío”, es uno de los poetas más representativo de este inmenso continente, en Costa Rica el máximo héroe, aguerrido y soberano es el expresidente Juan Rafael Mora Porras (1814-1860). Identifiquémonos con lo patrio, honremos a nuestros paisanos y admiremos al extranjero después de lo nuestro.



El escritor costarricense Miguel Ángel Baltodano Quirós sostiene: Centroamérica debería ser una sola patria o al menos deberían vivir en unidad, él se considera un gran discípulo de Francisco Morazán (1792-1842), cid hondureño, el mismo que luchó para que estos Estados fueran unidos, hoy en lo vigente no viven plena integridad, les falta firmar con verdadero cumplimiento la acta autónoma de la unidad; reducir la violencia que crece exageradamente, al igual que la pobreza, violencia y pobreza hacen fuerte competencia y la educación de gran calidad desconoce grato color.



Costa Rica ha sido el único país que ha gozado con más plenitud su autosuficiencia, sus representantes políticos han sido menos corruptos, en comparación con Nicaragua, que muchos presidentes que han gobernado han sido psicópatas, al intentar adueñarse del territorio nacional, el pueblo nicaragüense ha vivido solo en guerra: guerra civil, guerra de hambre, guerra de huracanes, de terremotos y también guerra de ignorancia, esta ciudadanía ha sufrido heterogéneos infortunios, la mayoría inspirado por el fárrago de la cofradía política, la desobediencia del hombre es de eminencia. Actualmente, los inmundos políticos procuran eliminar la auténtica historia.



Cosmográficamente, Nicaragua es el país más grande de este preciado istmo, sus autóctonos son los máximos inmigrantes, es el país que tiene más deudas con el exterior, si Nicaragua no hubiese vivido ninguna autarquía como tantas de las que ha tenido, luciera un país sumamente desarrollado y le diera plaza a la mayor parte del pueblo de esta región. Centroamérica, desde su memorable independencia, si hubiesen llegado al poder personas literatas con deseo de trabajar para el desarrollo común, fuéramos una potencia, la mayor parte de los gobernantes que han estado durante su periodo se han interesado por enriquecerse ellos y sus allegados, ojalá que en un futuro lleguen a la Presidencia personas verdaderamente intelectuales, que crean en la unidad, paz, libertad, progreso y solidaridad de verdadera lealtad, pero sobre que sean personas con formidables valores.



Quizás en un futuro de norte a sur de esta región construyan una línea del indispensable transporte de tren, sería un auge económico y el progreso fuera décuplo al actual, eso será cuando en América Central vivan en verdadera corporación, por ahora cada día se suman más personas que abandonan este territorio, acá muchos presidentes han dejado reinar en exuberancia la penuria y ferocidad, cuando en un país se apodera la dinastía el pueblo muere de acumulada melancolía.