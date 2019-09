easyMarkets firma una asociación de tres años con el Real Betis Comunicae

viernes, 13 de septiembre de 2019, 07:00 h (CET) Patrocinio de tres años en el frontal de las camisetas para ofrecer exposición global a easyMarkets easyMarkets, el premiado broker de CFDs a nivel global, ha firmado una asociación exclusiva de tres años con el Real Betis Balompié. Con esta asociación easyMarkets se convierte en el principal patrocinador del club español de La Liga.

El 13 de septiembre, el equipo y la empresa dieron una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol que cubrió el acuerdo de patrocinio exclusivo. El director general de easyMarkets, Nikos Antoniades, habló sobre la asociación con los miembros del club y los medios de comunicación.

La marca easyMarkets se beneficiará, sin duda, de la difusión global y la exposición a los medios de La Liga, ayudando a la empresa en sus planes de crecimiento futuros, especialmente en los mercados de habla hispana. El logotipo de easyMarkets hizo su debut en el equipo durante el partido contra el Real Valladolid, y aparece en todo el equipamiento del primer equipo y en el material de entrenamiento, además de tener una presencia destacada en todo el Estadio Benito Villamarín y en los recursos digitales del club.

Nikos Antoniades, director general de easyMarkets, comentó: "Este acuerdo de patrocinio entre dos organizaciones de reputación, respetadas en sus campos, aportará sin duda un gran valor a ambas partes. Espero trabajar en estrecha colaboración con el Real Betis para aumentar los beneficios tangibles e intangibles de todos los involucrados".

Ramón Alarcón, director principal de negocios del Real Betis Balompié, afirmó: "Estamos muy contentos de haber firmado este acuerdo de tres años porque los acuerdos de patrocinio aumentan su valor a largo plazo. Además, que un bróker de CFDs basado en tecnología elija al Betis para adentrarse en el ámbito futbolístico es muy satisfactorio para nosotros, ya que resalta el esfuerzo que estamos haciendo en el entorno digital, uno de los activos que easyMarkets más valora".

El director de marketing de easyMarkets, Ohad Golan, explicó los motivos de la asociación: "Esperamos con interés las oportunidades que se presentarán a través de esta asociación para la exposición y el reconocimiento de la marca, sobre todo en el mundo de habla hispana y, en general, a nivel global, ya que La Liga y el fútbol europeo no solo son vistos por millones de espectadores, sino que se transmiten en todo el mundo. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a SportQuake y a la gestión del club por el rápido proceso que dio unos resultados muy fructíferos. Quiero desearle al equipo una temporada de grandes éxitos".

Matt House, fundador y director general de SportQuake, afirmó: "easyMarkets es un negocio global altamente innovador y ambicioso, que quería expandir su imagen de marca a nuevos mercados. Una asociación a largo plazo con un club tan respetado como el Real Betis es el medio perfecto para ayudar a easyMarkets a alcanzar sus objetivos y estamos encantados de haber podido llegar a un acuerdo".

