Lorena Pérez, nueva Chief People Officer de Talent Garden a nivel mundial

Talent Garden, la mayor plataforma de innovación líder en Europa y especializada en la comunidad tecnológica y digital, sigue ampliando su equipo con el nombramiento de Lorena Pérez como Chief People Officer de la compañía a nivel mundial, puesto que liderará desde la sede de Madrid Lorena Pérez cuenta con una amplia experiencia dirigiendo equipos de personas en scale-ups. Anteriormente ha trabajado en Cabify, la startup que ha cambiado la movilidad en España y Latinoamérica, contribuyendo al crecimiento del equipo de Cabify a 1.600 personas y su expansión a más de 40 ciudades en los últimos cuatro años.

Este nombramiento demuestra la importancia del mercado español y su consolidación dentro de la compañía de origen italiano, que se fundó en 2011 en Milán y ya cuenta con 26 campus repartidos en 8 países (Albania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Rumanía y España).

El campus de Madrid es el primero de la capital y, junto al nuevo espacio que se va a abrir en Barcelona, formará parte de una red de 5 campus repartidos por toda España con los que Talent Garden persigue apoyar el ecosistema nacional de emprendedores y conectarlo con su red europea.

"Nuestra comunidad se expande día a día y hoy cuenta con más de 4.500 personas. Nuestro objetivo es crear impacto en los diferentes países en los que operamos, conectando a las personas, preparándolas para el trabajo del futuro con nuestra Innovation School y creando espacios donde la innovación empresarial pueda crece", explica Davide Dattoli, fundador y CEO de Talent Garden. "Para avanzar en esta dirección, hemos decidido aportar una personalidad importante a la empresa, en un papel clave, para apoyarnos en este camino y que nos puede ofrecer un gran valor añadido. Se trata de un perfil internacional que se suma a un equipo ya fuerte y con el que pretendemos acelerar el crecimiento de Talent Garden en Europa", añade Dattoli.

"Me sentí muy inspirada desde el momento en que conocí la misión de Talent Garden. Inmediatamente quise formar parte de esta gran aventura, por el impacto que esto tendrá en el futuro de nuestra sociedad. Me he sentido muy bien acogida por un equipo lleno de talento, energía e ilusión por hacer de esto una realidad, y sin duda entre todos contribuiremos a crear impacto", explica Lorena Pérez.