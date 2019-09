Allianz Partners acelera la digitalización de sus servicios de salud; 7 millones de personas en todo el mundo se benefician ya de la teleconsulta Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 17:37 h (CET) Los pacientes quieren que su servicio de salud sea sencillo y fácil y la transformación digital de la medicina promete además de una mejora del servicio, mayor accesibilidad Allianz Partners avanza en la incorporación de tecnología digital en sus productos y servicios de salud y crea una experiencia más completa y sencilla para dar apoyo a sus clientes en todas las etapas del servicio, tanto en el caso de una consulta rutinaria como en caso de enfermedad grave.

El servicio de teleconsulta privada de Allianz Partners está altamente protegido y es una pieza clave de su visión global de la salud. Hoy, más de 7 millones de consumidores de Allianz Partners en 9 países, entre los cuales se encuentran Australia, Brasil, Francia, Alemania, Polonia, España, Suiza, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, pueden contactar ya con médicos las 24 horas, los 7 días de la semana, vía videoconferencia o simple llamada telefónica.



Práctico y accesible servicio a sólo un clic de distancia

Los clientes de Allianz Partners pueden contactar con un médico por teléfono o video a través de una gran variedad de dispositivos como smarthphones, portátiles, tablets, etc. Una vez conectados, los médicos acreditados llevan a cabo una exhaustiva consulta en la que pueden pedir al paciente que examine o muestre a la cámara partes de su cuerpo. A continuación, el doctor formula una orientación diagnóstica junto con un plan de recomendaciones y tratamiento, para posteriormente establecer el correspondiente seguimiento acordado con el paciente. En los casos en los que así se requiera, el médico prescribirá medicamentos de conformidad con los requerimientos legales locales, y en los casos más graves, redirigirá al paciente hacia los servicios de emergencia. No obstante, en la mayoría de los casos, la teleconsulta es suficiente para resolver el problema.

“La digitalización ha sido más lenta en el área de la salud comparada a otras industrias como la comunicación o la automovilística. Sin embargo, hoy presenciamos un fuerte crecimiento en el uso de servicios como la teleconsulta, la reserva de citas online o las terapias digitales. Nuestros beneficiarios valoran la practicidad, accesibilidad y tranquilidad que aportan estos servicios. Para los clientes que contratan el servicio para sus trabajadores por ejemplo, la teleconsulta es sinónimo de mayor productividad y bienestar, y un claro aspecto que mejora la conciliación en la vida de sus empleados. En Allianz Partners, innovamos para ofrecer nuestra solución de teleconsulta a nivel global y responder así a las necesidades de nuestros clientes, al tiempo que les damos mayor control sobre su experiencia en el cuidado de la salud”, afirma Marc Chipot, Director Ejecutivo del Centro de Innovación Salud de Allianz Partners.

“En la mayoría de los países, la demanda de servicios de salud crece a mayor velocidad que la oferta de médicos. La teleconsulta tiene múltiples beneficios y el principal reside en proporcionar asesoramiento médico acreditado de manera rápida y directa, sin necesidad de cita previa, lo que garantiza al servicio un rol complementario clave en la mejora de la asistencia sanitaria. En definitiva, ayuda a reducir los tiempos de espera, la saturación de los servicios de urgencias con patologías no urgentes, a optimizar las visitas a los médicos del hospital y a reducir los costes en los que se incurre cuando los pacientes no se presentan a sus citas médicas”, añade la Dra. Anne Lepetit, Group Chief Medical Officer de Allianz Partners.

El Grupo Allianz Partners planea ampliar el servicio y llegar a todos los países de Europa en 2020. Para ello, sus médicos expertos trabajan codo con codo con el Centro de Innovación Salud en la implementación de los servicios de teleconsulta así como en otras soluciones digitales de salud.

*En función de la legislación local vigente, el servicio puede no estar operativo en todos los países.

