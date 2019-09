Los ‘Enlighted Awards’ más internacionales ya tienen sus 10 finalistas Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 16:35 h (CET) Los finalistas en los enligthED Awards compiten en 4 categorías: Premio IE University a la ‘Mejor startup en Educación Superior’, Premio Fundación Telefónica y Telefónica Educación Digital a la ‘Startup con solución tecnológica para el aprendizaje y formación’, Premio Fundación Santillana a la ´Startup con mayor impacto social en educación´, y Premio Wayra a la ‘Startup más escalable’ Las seleccionadas participarán a su vez en la final de la Startup Competition de South Summit 2019. La ganadora además participará en la gran final de la Startup Competition de South Summit.

Con el objetivo de generar debate sobre la educación en la era digital, enligthED Awards busca potenciar la visibilidad de aquellos proyectos internacionales más disruptivos en educación digital, y es por ello que el 60% de los proyectos seleccionados se encuentran en fase Growth.

enlightED 2019 ha seleccionado las 10 startups finalistas de la 2ª edición de los enligthED Awards 2019. Los proyectos ganadores han sido seleccionados, de entre 580 candidaturas, por ser los mejores en educación, innovación y edtech, y optarán a su vez a ser ganadores de la Startup Competition de South Summit 2019.

El 60% de las candidaturas presentadas en esta edición proceden de 73 países diferentes y han sido analizados por un comité de selección constituido por una red internacional de inversores, emprendedores y expertos en distintas industrias. Entre los criterios para la selección final resalta su carácter innovador, viabilidad y escalabilidad entre otros, de ahí que no sorprenda que el 25% de las startups a presentadas están en fase Growth.

Los diez proyectos seleccionados son:

Commonlit: (Estados Unidos). Ofrece materiales didácticos gratuitos de alta calidad para apoyar el desarrollo de la alfabetización de los estudiantes de 3 a 12 grado.

Expansio- CodeAll: (Polonia). Es el Chatbot más inteligente del mundo apoyado por Inteligencia Artificial. Entabla una conversación natural con el usuario, mientras permite codificar ambientes inteligentes gracias a sus sensores y actuadores inalámbricos.

Mobitrain: (Bélgica). Es una plataforma de micro-aprendizaje que permite a los empleados impulsar su propio desarrollo profesional y retener los conocimientos a través de contenidos de formación a pequeña escala que les encantan.

Mtabe: (Tanzania). Plataforma que utiliza la Inteligencia Artificial para proporcionar aprendizaje instantáneo y soporte a través de SMS en teléfonos móviles, altamente enfocado a estudiantes que no pueden permitirse libros de texto o no tienen acceso a internet.

Neekids: (Chile). Herramienta que realiza pruebas psicopedagógicas, neurocognitivas y neuropsicológicas para crear un perfil neurodidáctico y, con técnicas de aprendizaje automático, para recomendar el mejor programa educativo adaptado a las necesidades especiales (S.E.N) del niño.

PraxiLabs: (Egipto). Startup que tiene como objetivo proporcionar la igualdad de oportunidades para una educación STEM mejorada para los estudiantes de todo el mundo, proporcionando simulaciones virtuales interactivas en 3D que son accesibles, utilizables y asequibles tanto para las instituciones educativas como para los estudiantes.

Smile and Learn: (España). Plataforma de aprendizaje adaptativo diseñada para niños de entre 3 a 12 años. Incluye más de 4.000 actividades, en 200 aplicaciones y 250 vídeos que refuerzan el aprendizaje, lenguaje e inteligencia y, al mismo tiempo, proporciona análisis y recomendaciones basadas en el progreso de los niños.

Skriware: (Polonia). Startup que ha desarrollado un ecosistema totalmente integrado que consiste en impresiones 3D fáciles de usar, una plataforma en línea de educación STEM, un sistema de construcción de robots modulares y un conjunto de herramientas en línea que permiten a los usuarios aprovechar al máximo el potencial de aprendizaje de la impresión 3D.

Smowltech: (España). El principal objetivo es ayudar a las organizaciones a mejorar su integridad académica online con el fin de ganar confianza y prestigio en el mercado, proporcionando un servicio continuo de protectoring online mediante el reconocimiento facial, permitiendo a las organizaciones aumentar su oferta online con credibilidad y rentabilidad.

Marmelade: (Francia). Aplicación de microaprendizaje que permite a los usuarios aprender fácilmente respondiendo a una pregunta mientras desbloquea su teléfono.

Los 10 seleccionados, competirán por galardones en las categorías: Premio IE University a la ‘Mejor startup en Educación Superior’, Premio Fundación Telefónica y Telefónica Educación Digital a la ‘Startup con solución tecnológica para el aprendizaje y formación’, Premio Fundación Santillana a la ´Startup con mayor impacto social en educación´, y Premio Wayra a la ‘Startup más escalable’

Madrid, capital mundial de la Educación y la Tecnología

Durante los días 2, 3 y 4 de octubre, Madrid acogerá a docentes, innovadores, líderes empresariales, académicos, y estudiantes para debatir sobre nuevas las oportunidades que la tecnología ofrece a la educación, sobre innovación y técnicas de aprendizaje.

Entre los ponentes confirmados para esta edición, están referentes mundiales en educación e innovación de la talla de Niall Ferguson, Patricia Kuhl, Ju-Ho Lee, Simon Nelson, Kelly Palmer o Tal Ben Sahar, Anthony Salcito, Andreas Schleicher, Barbara Oakley, Nick Van Dam y Adam Seldow.

enlightED 2018

La primera edición de enlightED, celebrada en 2018, congregó a más de 10.000 asistentes, entre presenciales y por streaming, así como más de 1.200 corporaciones y más de 1.100 startups.

En esta primera cita mundial sobre innovación educativa en el marco de South Summit, participaron pensadores e innovadores como Sir Ken Robinson, Barbara Oakley, Jonathan Zittrain, Maysa Jalbout o Gerd Leonhard.

