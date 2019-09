La transmisión directa de sonido a audífonos desde dispositivos Android, ahora con bajo consumo de batería Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 15:36 h (CET) Cochlear y GN Hearing son las primeras empresas del mundo que incorporan en la ayuda auditiva sistemas de transmisión directa a dispositivos Android a través del Bluetooth Low Energy, lo que permitirá a los usuarios conectar directamente con el móvil, sin agotar la batería del móvil o de los audífonos La colaboración de Google con la industria audiológica se extiende ahora, oficialmente, a la transmisión directa de música, llamadas telefónicas y otros sonidos a la ayuda auditiva desde dispositivos Android compatibles, utilizando por primera vez Bluetooth Low Energy.

GN Hearing, líder mundial en conectividad de audífonos, y Cochlear, el líder mundial en soluciones auditivas implantables, junto con Google, acaban de anunciar el primer soporte mundial para la transmisión directa desde dispositivos Android ™ a dispositivos auditivos mediante Bluetooth® Low Energy (BLE). Este sistema permite utilizar un consumo de energía mínimo, mejorando la duración de la batería en ambos dispositivos [1],

La nueva tecnología está basada en una prestación recientemente incorporada a la ayuda auditiva: transmisión de audio para audífonos (ASHA) a través de canales orientados a conexiones Bluetooth de baja energía que Google ha desarrollado en colaboración con GN Hearing y Cochlear. Esta nueva tecnología de transmisión directa desde dispositivos Android compatibles* permite a los usuarios utilizar sus dispositivos auditivos como auriculares para disfrutar de la música, atender llamadas y mucho más –todo ello con el sonido ecualizado de acuerdo con su pérdida auditiva- mediante un protocolo diseñado para alargar la duración de la batería tanto del audífono como del móvil. Con el sistema BLE, las personas pueden usar la tecnología diseñada para la transmisión durante todo el día manteniendo la batería de sus dispositivos auditivos, un problema que la transmisión Bluetooth tradicional no ha conseguido resolver aún.

MÁS INFORMACIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud [2], alrededor de 466 millones de personas en todo el mundo conviven con pérdida auditiva discapacitante**, y el número aumenta en millones cada año. Con el lanzamiento oficial de Android 10, Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a y Pixel 3a XL* serán los primeros teléfonos Android que admitirán la transmisión directa a los audífonos ReSound LiNX Quattro ™ y Beltone Amaze ™ y el Cochlear ™ Nucleus ® 7 mediante este sistema Bluetooth de bajo consumo.

Una actualización de Android 10 y una actualización de firmware en los dispositivos auditivos, darán acceso a la nueva tecnología BLE. La especificación de transmisión es de código abierto, lo que permitirá a otros fabricantes de audífonos y de dispositivos Android ofrecer transmisión de audio directa en un futuro próximo.

“La capacidad de transmisión con los últimos dispositivos auditivos de Cochlear o GN Hearing amplía la accesibilidad a más tecnología de consumo. El beneficio para nuestros usuarios es que ya no tendrán que usar ningún elemento intermedio para transmitir audio desde un dispositivo Android compatible a su procesador de sonido de implante coclear o audífono ", dice Jan Janssen, Director de Tecnología de Cochlear.

"Nos hemos asociado con algunas de las compañías de tecnología líderes en el mundo para ofrecer innovación con el usuario en el corazón. Ahora las personas con pérdida auditiva pueden disfrutar de la transmisión sin esfuerzo durante todo el día y conectarse fácilmente con las personas ", dice Jakob Gudbrand, CEO y presidente de GN Hearing.

© 2019 GN Store Nord A / S. Todos los derechos reservados. Jabra y BlueParrott son marcas comerciales de GN Audio A / S. ReSound es una marca registrada de GN Hearing A / S. Beltone es una marca registrada de GN Hearing Care Corporation. Todas las demás marcas comerciales incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños (el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso).

© Cochlear Limited 2019. Todos los derechos reservados

El nombre comercial de los implantes cocleares fabricados por Cochlear es los implantes cocleares de la serie Cochlear ™ Nucleus®.

Android es una marca registrada de Google LLC.

Referencias

1. Coclear limitada. D1140877. Comparación de la duración de la batería y el consumo de energía entre los procesadores de sonido CP1000, CP900 Series y CP810. 2017, mar; Datos en archivo.

2. Organización Mundial de la Salud (OMS): sordera y pérdida auditiva, marzo de 2019. Disponible en https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. Último acceso el 8 de agosto de 2019.

* Para obtener información sobre compatibilidad y dispositivos, visite www.cochlear.com/compatibility y www.resound.com/compatibility. La compatibilidad total de transmisión con dispositivos Android requiere una versión mínima de Android 10 y Bluetooth 5.0 y esa funcionalidad ha sido habilitada por el fabricante del teléfono y el operador del servicio. En consecuencia, la información de compatibilidad proporcionada debe usarse solo como referencia. Aunque Cochlear y GN se esfuerzan por lograr compatibilidades perfectas con los dispositivos, Cochlear y GN no pueden garantizar la compatibilidad total con todos los dispositivos Android. ** La pérdida auditiva discapacitante se refiere a la pérdida auditiva mayor de 40dB en el mejor oído auditivo en adultos y una pérdida auditiva mayor de 30dB en el mejor oído auditivo en niños.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lorena Pérez, nueva Chief People Officer de Talent Garden a nivel mundial Alianza CEOE-Fundación Adecco para impulsar la Diversidad e Inclusión en la alta dirección española Pasar del alquiler a la propiedad de vivienda, el gran reto de los jóvenes, según Vitrio MS Mode lanza su nueva campaña `THIS IS ME´ para dar voz a las mujeres reales Allianz Partners acelera la digitalización de sus servicios de salud; 7 millones de personas en todo el mundo se benefician ya de la teleconsulta