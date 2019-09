EUDE premiado por el Ranking FSO con el mejor MBA Online Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 14:57 h (CET) EUDE Business School premiada como una de las mejores Escuelas de Negocios de habla hispana y en modalidad online según Hamilton El programa MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas de EUDE Business School, ha sido galardonado como el mejor programa de posgrado en línea de habla hispana del Ranking de Instituciones de Formación Superior Online (FSO), llevado a cabo por la consultora de investigación de mercados Hamilton, que tiene en cuenta variables como la metodología académica, la calidad del profesorado y la oferta formativa.

Conviene destacar, que el MBA galardonado se imparte de manera presencial y online, con el objetivo de no cerrar sus puertas a ningún estudiante que deseé disfrutar de este programa. Formado por un claustro docente de 40 profesionales, provenientes de algunas de las compañías más prestigiosas de España, aporta una formación muy enriquecedora personal y profesionalmente. Además, más del 90% de los candidatos que lo finalizan, consiguen impulsar su situación laboral o encuentran un nuevo trabajo.

En esta IV edición, Hamilton ha contado con la colaboración de Emagister, con el objetivo de crear sinergias para hacer que el ranking FSO sea más competitivo y ofrezca mayores garantías de calidad. Un total de 5.000 encuestas de satisfacción han sido respondidas por alumnos y exalumnos quienes han tenido que evaluar a todas las instituciones.

Desde 2015, este ranking se ha posicionado como una referencia para los alumnos y el sector académico de los países de habla hispana, pues permite conocer a los mejores 25 centros educativos que ofrecen másteres online. En los últimos años este tipo de formación superior se ha posicionado como una garantía de éxito, gracias a las oportunidades laborales que ofrece, y la posibilidad de conciliar los estudios con la vida personal y profesional.

Este reconocimiento, de ser premiados por tener el mejor MBA Online no es algo casual. Con presencia en los principales países de habla hispana a nivel mundial, entre los que se encuentran México, Perú, Ecuador o Colombia, además de España, EUDE es una de las escuelas con más prestigio a nivel internacional. Gracias a su especialización en multitud de disciplinas relacionadas con el Marketing, los Recursos Humanos, Finanzas, la Dirección y Administración de Empresas, hasta el Medio Ambiente y el Comercio.

