Folder presenta su Catálogo Vuelta al Cole, más de 3.000 artículos a los precios más competitivos

jueves, 12 de septiembre de 2019, 13:40 h (CET) La cadena de papelerías afirma que una compra organizada puede suponer hasta 30 euros de ahorro en material escolar La cadena de tiendas de papelería Folder ha presentado su Catálogo Vuelta al Cole 2019, disponible en las 143 tiendas del grupo y en su tienda virtual en www.folder.es.

En conjunto, más de 3.000 artículos que van desde los más tradicionales como bolígrafos, lápices, cuadernos, agendas, papel, mochilas, etc. llegando a los nuevos materiales para manualidades: gomas Eva, pegamentos con purpurina, gomes temáticos, etc.

Estas ofertas son aplicables tanto a las compras en tiendas físicas como a las realizadas a través de su tienda on line, y la compañía obsequiará además con una taza pizarra a todas las compras que superen los 35 euros.

La oferta de Folder supera las 8.000 referencias de los fabricantes más importantes del mercado -Alpino, Bic, Faber-Castell, Milan, Oxford, Paper Mate, Pelikan, Scotch, Stabilo, Staedtler, etc.-y con el máximo diseño, una cualidad cada vez más importante a la hora de elegir el material escolar. Folder incluye también en su catálogo escolar distintos artículos de marca propia en productos de gran rotación, enfocados a reducir el gasto de los padres en este capítulo, estimado en cerca de 600 euros por niño.

La “vuelta al cole” afirma Oscar Iglesias, director general de la cadena Folder, representa uno de los gastos más importantes para las familias tras las vacaciones. En conjunto, el material imprescindible por cada niño al comienzo de curso es: mochila, bolis, lápices, gomas, cuadernos de tapa dura y blanda, forros para libros, agenda escolar, calculadora, rotuladores, reglas, compás, etc. Productos que cada vez están más vinculados a la moda y las tendencias, que los más pequeños quieren reponer al completo cada año y que alcanzan un total de 90 euros, una cifra que es posible reducir hasta en un 30% haciendo una compra organizada” resalta Iglesias.

Además de esta edición dirigida a niños en edad escolar y estudiantes de todos los niveles, Folder edita tres ediciones trimestrales de su catálogo general con los artículos de uso e interés y ofertas especiales, y dos ediciones anuales de los catálogos de viajes y regalos.

En España Folder cuenta con más de 143 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional, siendo 15 de ellos en propiedad y el resto franquiciados o multifranquiciados, que gestionan 2, 3 y hasta 9 tiendas. Folder es, además, una empresa que ha crecido en los últimos ocho años a una media del 10%. Folder prevé concluir el ejercicio con 160 papelerías operativas y una facturación de 57.000.000€, un 10% más de lo alcanzado durante 2018.

Más información sobre Folder

Folder fue fundada en 2004 por un equipo de profesionales con más de 26 años de experiencia en el sector. La compañía se caracteriza por su notoriedad de marca, el exclusivo diseño de sus tiendas, y por ofrecer los mejores precios a sus clientes.

El objetivo de la compañía es cubrir todas las necesidades infantiles, domésticas y empresariales. Para ello, además de su amplia red de tiendas, presentes en todas las comunidades autónomas, la firma dispone de un catálogo integral que abarca la práctica totalidad de marcas de oficina y papelería presentes en España.

Además, la compañía tiene a disposición de las empresas una web desde la que consultar y/o comprar agilizando sus compras.

