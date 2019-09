Los mercados de futuros de electricidad y gas suben más de un 10% en un solo día

EDF, empresa estatal propietaria de las centrales nucleares francesas, hizo público ayer un comunicado en el que confirmaba anomalías en las soldaduras de algunos componentes de sus centrales nucleares, generando un terremoto en los mercados de futuros de electricidad y gas natural de todo el continente Hace unos días se cerraba el mes de agosto con correcciones a la baja que en general se habían producido en la mayoría de los mercados diarios y de futuros, tanto de electricidad como de gas natural y generaba oportunidades que el mercado estaba presentando para diversos periodos, sin embargo, solo ha sido necesario un breve comunicado de la empresa estatal francesa, EDF, propietaria de las centrales nucleares francesas, para cambiar por completo el escenario. Desde Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, han analizado cuáles serán las consecuencias en el mercado tras lo ocurrido.

El anuncio

Durante la mañana de ayer fuentes especializadas del sector y el propio grupo, comunicaban la recepción por parte de Framatome, del aviso de ciertas anomalías en la soldadura de algunos componentes, de los cuales, algunos estaban ya operativos en diversas centrales. No se precisó demasiada información adicional sobre número de centrales afectadas, necesidad o no de parada o próximos pasos, “pero los mercados, que tienen muy presente la gripe nuclear francesa de finales de 2016 y el amago de repetición de finales de 2017, no necesitaron más, para entrar en pánico”, reconoce Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming.

Las consecuencias en el mercado eléctrico

En ese mismo momento los traders de toda Europa comenzaron una espiral compradora. “A modo de ejemplo y en clave nacional, destaca la revalorización del cuarto trimestre de 2019, que desde mediados de julio había caído un 15% y que empezaba a ser una oportunidad de compra, hasta los 58.27€/Mwh cuando un día antes oscilaba en torno a 53.5€/Mwh. Lo que supone un incremento del 10% en un solo día”, reconoce Díaz.

De la misma manera, han reaccionado los contratos a más largo plazo, modulándose el incremento según pasa el tiempo. El año 2020 es el que más lo ha sufrido, experimentando un incremento del 5%.

Los daños colaterales en los mercados de gas

El impacto de este anuncio no se ha reducido solo a los mercados de futuros de electricidad sino que la tensión se ha trasladado a los futuros de gas, ante la posibilidad de que sea necesario más gas para que los ciclos combinados puedan hacer frente a una eventual parada de las centrales.

Según el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming “el mercado de referencia a nivel continental, el TTF holandés, subía desde los 17€/Mwh hasta los 18.5€/Mwh para el 2020. Mientras que los más afectados eran el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, que subían 2€/Mwh, lo que supone una revalorización superior al 11%”.

¿Y a partir de ahora qué?

A corto plazo esta “sacudida” elimina de un plumazo cualquier oportunidad de compra que los mercados estaban ofreciendo en las últimas semanas. A partir de ahí, “deberemos esperar a conocer más detalles en los próximos días y ver cómo responden los mercados a dichas novedades” afirma Díaz.

El responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming asegura que, en el peor de los escenarios, si se confirmara la necesidad de parar las centrales francesas durante los próximos meses, los consumidores españoles se verán expuestos a una situación similar a la vivida entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 hasta que volviera a normalizarse la situación en el parque nuclear francés. Sufriendo niveles de precio en el mercado diario de electricidad por encima de los 65€/Mwh.

En el otro extremo, si ocurriera como en la última parte de 2017, cuando nuevos rumores amenazaron con la repetición de una gripe nuclear similar a la del año anterior, y que en los siguientes meses fueron confirmándose excesivos, el mercado desandará en el corto plazo parte de lo avanzado ayer, y en los próximos meses recuperará niveles de precio más cercanos a los niveles cotizados en las últimas semanas.

En resumen, ayer de forma inesperada gran parte de los condicionantes que iban a determinar la evolución de los mercados de energía en España – como la demanda y precio del gas, la guerra comercial, las dudas sobre la demanda o el embargo de Irán –han pasado a un segundo plano para centrar toda la atención, una vez más, en las noticias que llegan del otro lado de los Pirineos.