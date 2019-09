Llega el quinto y definitivo tomo de Lux Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 13:12 h (CET) Riot Games y Marvel ponen punto final a la historia de la campeona de Demacia. Está disponible en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology La historia de Riot Games y Marvel con Lux como protagonista llega a su esperado final con el quinto tomo. Tras el éxito de su primera colaboración, Ashe: Comandante, el cómic de la Dama Luminosa ha generado mucha expectación desde su estreno en mayo de este año.

La saga está sirviendo para profundizar en la mítica campeona de League of Legends; pero no solo eso, también muestra su relación con su hermano Garen, Jarvan IV y el villano de Demacia, Sylas, el Desencadenado. Asimismo, también se ha podido conocer un poco más sobre la historia de Demacia.

Tras los acontecimientos del último tomo, la región se encuentra sumida en un gran caos por las ansias de venganza de Sylas. Después de tantos años de opresión y encarcelamiento, los magos se han rebelado. Durante la revuelta, Sylas traicionó a Lux, la hija de una familia de la nobleza que acudió a él para aprender a controlar y esconder su poder.

Durante sus encuentros, Sylas le robó los poderes para escapar de su ejecución. Tras invadir el palacio real y capturar al príncipe Jarvan IV, el desencadenado se encuentra a punto de conseguir un dominio absoluto. Ahora, Lux, su hermano Garen y sus soldados son los únicos que se interponen en su camino.

El experimentado guionista de programas de televisión como Avatar: La leyenda de Aang o Ben 10, John O’Bryan, debuta en Marvel con esta historia de League of Legends de la mano de Riot Games. Además, el cómic cuenta con las ilustraciones de Billy Tan, Haining y Gadson de Tan Comics, habituales dibujantes del universo Marvel con personajes emblemáticos como Daredevil o los X-Men

Este es el último tomo de una minisaga de cinco entregas mensuales. Como en el caso de Ashe: Comandante, los tomos de la nueva historia están disponibles en la página del Universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology.

