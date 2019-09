Vuelta al cole Zero Waste Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 12:52 h (CET) Volver al cole sin generar tanto residuo, es posible Hace ya meses que se oye hablar del Zero Waste, un estilo de vida que consiste en no generar residuos en el día a día. Este movimiento, creado por Bea Johnson, se centra sobre todo en productos de higiene o de uso diario, como la cosmética sólida, las bolsas de tela o las botellas de acero inoxidable reutilizables.

El Zero Waste se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, y es aplicable en cualquier edad o etapa, incluso la escolar. Marcas como Cero Residuo han nacido con el objetivo de ofrecer alternativas sin residuos concretamente en un ámbito poco explotado como es la papelería.

Ahora que viene la vuelta al cole es el momento perfecto para dar a conocer este tipo de productos y contribuir a reducir los residuos del planeta. Desde subrayadores fluorescentes en formato lápiz, bolígrafos de madera, portaminas de acero inoxidable y sus recambios envasados en botes de vidrio, hasta reglas de madera y pegamentos en envases de aluminio o de vidrio entre muchas otras cosas. Las posibilidades son infinitas y la clave se encuentra en reemplazar los productos convencionales, la mayoría de los cuales no están realizados en materiales reciclados y no son reutilizables.

Además, estos productos Zero Waste son de calidad y más duraderos que los convencionales, para minimizar aún más el impacto de la compra, ya que los gastos anuales en material escolar suponen un impacto importante en la economía familiar. Poder utilizar los materiales de año en año ahorrará cientos de euros a la larga.

Cero Residuo es una tienda online de productos que no generan residuos, ya sea porque son biodegradables o porque están hechos de materiales duraderos y totalmente reciclables. Con esta nueva iniciativa, dan un paso más en la mejora del medio ambiente y la reducción de plásticos en el planeta, ofreciendo alternativas de todo tipo para facilitar a cualquier persona llevar un estilo de vida Zero Waste, siendo su misión la de expandir al máximo este estilo de vida.

