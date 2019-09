Con Farm Power, habrá más tierras que se cultivarán en el Mundo Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 12:45 h (CET) ​En el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado el 22 de febrero de 2019, señaló que la producción de alimentos ha disminuido debido a la disminución de la biodiversidad en todo el mundo En el informe publicado con titulo Seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, en 11 de septiembre de 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de Ayuda de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) Se enfatiza que el número de personas que enfrentan hambre en el mundo ha aumentado a 821 millones en 2017 y una de cada 9 personas en el mundo está en peligro de hambre. El informe indicó que el hambre en el mundo se ha intensificado en los últimos tres años y que el cambio climático ha afectado negativamente la producción de productos básicos como el trigo, el arroz y el maíz

Disminuye la producción agrícola y crece la amenaza del hambre

En el Informe sobre el estado mundial de la inocuidad de los alimentos y la nutrición, que indica que la disminución de la producción agrícola crea un déficit en los alimentos, se afirma que en 2017, aproximadamente 151 millones de niños menores de cinco años enfrentan deficiencias nutricionales.

Por otro lado, según datos de la ONU, 821 millones de personas luchan contra el hambre en el mundo, y según las cuentas de la ONU, la población mundial aumentará a 10 mil millones en 2050. Por lo tanto, si el déficit en la producción de alimentos persiste, cada vez más personas en el mundo pueden enfrentar el riesgo de hambre.

Primera planta de energía móvil para la agricultura en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros informes de organizaciones internacionales de que explican que en el mundo y en Turquía la contracción de las áreas de producción agrícola, la disminución de la producción de alimentos y el aumento de los precios de los alimentos como resultado de la misma, así como ven el rápido aumento de la población mundial señala el peligro de aumento del hambre.

En este contexto, abrir nuevas áreas agrícolas a la producción es fundamental para aumentar la producción agrícola. Aquí, en este ambiente que se ha vuelto cada vez más importante en el suministro y la seguridad alimentaria, Turquía dio un paso adelante en la calidad agrícola como 'revolución'. Con la planta de energía solar móvil Farm Power desarrollada por Doğa Sistemas de Energia Solar, no quedará tierra sin cultivar para la agricultura. Farm Power se utilizará como una solución donde no hay línea de red y, por lo tanto, es muy costoso conectar la electricidad desde la red. Por lo tanto, el riego, que es vital para las tierras agrícolas, se resolverá con energía solar, que es el método más barato. Farm Power hará una diferencia significativa en la producción agrícola.

Revolución en la agricultura

Turquía ha desarrollado una planta móvil de energía solar que es capaz de satisfacer plenamente las necesidades de energía móvil en la producción agrícola.

Farm Power es un diseño de I+D de Doğa Sistemas de Energia Solar y casi todas las piezas utilizadas en la producción es producción nacional y originarias de Turquía. Su mejor característica es que al ser móvil se puede trasladar tranquilamente a lugares donde haya una necesidad de energía.

Riesgo mínimo en el transporte con sistema de suspensión

Hay muchas características importantes que distinguen a Farm Power de otros sistemas móviles de generación de energía. En primer lugar, es más económico de transportar y durante el envío, el sistema se protege contra factores externos con todos sus paneles. La planta de energía solar móvil Farm Power ha sido diseñada y fabricada con un sistema de suspensión de manera que minimiza el riesgo de daños a pisos irregulares y posibles golpes. Esta característica de Farm Power proporciona una larga vida útil.

Máxima protección, mayor eficiencia

La planta de energía solar móvil de Farm Power ofrece al usuario un espacio vital junto con energía. Además, puede monitorear la seguridad del área donde se usa y transmitir información a sus usuarios. Es capaz de protegerse bajo condiciones de viento con una posible estación de medición de viento. De esta manera, se puede evitar cualquier daño que pueda ocurrir.

Gracias a la brújula instalada en el sistema, se puede definir en la dirección correcta antes de la instalación y se puede lograr una alta eficiencia desde el amanecer hasta el atardecer.

Eficiencia energética con sensores de monitoreo solar

Otra característica distintiva de Farm Power producida por Doğa Solar es que puede monitorear el sol instantáneamente gracias a los sensores de seguimiento solar takip que se encuentran en él y mantener la eficiencia energética al máximo gracias a esta característica. Gracias a la batería interna, no necesita energía durante la instalación del sistema.

En la planta de energía solar móvil de Farm Power, cada bloque funciona independientemente uno del otro. De esta manera, los otros bloques no se ven afectados por un mal funcionamiento o una situación negativa en un bloque y pueden continuar funcionando.

Posibilidad de utilizar en otras áreas

Una de las características más importantes del sistema Farm Power es que es fácil y confiable de transportar. De esta manera, se puede utilizar para la necesidad de electricidad que puede surgir en cualquier otra área o lugar. El sistema es fácilmente transportable y ofrece una solución fundamental para posibles casos de robo. Con la eliminación de la necesidad de uso, esta posibilidad puede eliminarse llevándola a un lugar seguro.

Tiene una característica importante contra posibles vuelcos durante la instalación. Los estabilizadores ajustables mantienen el piso seguro.

