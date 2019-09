Barceló Bávaro Grand Resort presenta la 6ª edición de la Semana Culinaria Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 11:12 h (CET) La Semana Culinaria 2019 tendrá lugar del 20 al 27 de octubre en el complejo de Punta Cana. La sexta edición de la Semana Culinaria de Barceló Bávaro Grand Resort, ofrece a sus huéspedes 7 días de experiencias gastronómicas a cargo de reconocidos chefs nacionales e internacionales que prepararan siete cenas temáticas en los diferentes restaurantes de ambos hoteles en Barceló Bávaro Grand Resort Desde su primera edición en 2014, la Semana Culinaria de Barceló Bávaro Grand Resort es el punto de encuentro de los paladares más exigentes, con el confort del todo incluido y el lujo de la alta cocina en un magnífico entorno caribeño.

El evento, dará comienzo con un cocktail inaugural el día 20 de octubre al que asistirán importantes personalidades del mundo gastronómico como la asesora del Ministerio de Turismo Esperanza Lithgow, jurados de Masterchef e influencers culinarios locales e internacionales que disfrutarán de:

Una cena italiana a cargo del chef napolitano Ciro Casola, desde su restaurante A mare Crudo Bar e Cucina en Bávaro

Cena española a cargo de Francis Pena, jurado de MasterChef Celebrity Dominicana y chef del Restaurante El Gallego

Una exquisita cena mediterránea a 4 manos en el Restaurante La Brisa, en Barceló Bávaro Beach, protagonizada por la pareja de chefs del Restaurante Nipau, Nicolás Frigerio y Paula Fernández

Alejandro Garduño, chef ejecutivo de Occidental Punta Cana, quien trasladará a México, su tierra natal, en el restaurante México Lindo de Barceló Bávaro Palace

Una cena exquisita a cargo del sofisticado restaurante Boga Boga, de la mano del chef Robinson Gómez, preparada y servida exclusivamente para los paladares más exigentes en el restaurante Chez Gourmet

Se paseará por los sabores de París con el chef Philippe Mongereau, de origen francés, que preparará la cena en el exclusivo restaurante La Comedie

Culminan la Culinary Week con una cena caribeña a 6 manos a cargo de los chefs ejecutivos de Barceló Bávaro Grand Resort Eliexy Collado y Roberto de la Cruz y Nelson Minaya de Occidental Caribe

Durante la Semana Culinaria 2019, los huéspedes podrán aprovechar la promoción especial del resort, que se aplica a las reservas de habitaciones Premium Level de Barceló Bávaro Palace y Barceló Bávaro Beach solo adultos, ofreciendo hasta un 55% de descuento al reservar con los siguientes códigos de promoción:

Culinary2019 en Barceló Bávaro Palace

Culinary-2019 en Barceló Bávaro Beach Para más información, visitar la página web de la Semana Culinaria: https://www.barcelo.com/es/ofertas/semana-culinaria/

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach - Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort inigualable.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

