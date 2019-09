Juliana Marín, la escritora del Premio literario de Amazon que escribe con el nombre de su abuela

Juliana Marín en realidad no es Juliana Marín. Juliana Marín es su abuela, y ella, la escritora cuyo nombre no revelaremos en esta ocasión, ha elegido honrarla firmando sus libros con dicho seudónimo. Sea como fuere, esta autora ha lanzado este verano la trilogía de Santa Manuela, compuesta por tres libros autoconclusivos muy frescos y divertidos: Cómo casarse en Santa Manuela, Londres te espera y Tienes una cita.



La trilogía tiene una peculiaridad: ¡Puede comenzarse a leer por cualquiera de los tres volúmenes! Y además, tiene una advertencia: comiences por donde comiences, la terminarás.



Cómo casarse en Santa Manuela Lucas acaba de pedirle a Lola que se case con él. Tienen una casa en el pueblecito pirenaico de Santa Manuela, un anillo y amigos de toda la vida que esperan con ilusión el enlace. Lola abraza con entusiasmo los preparativos. Nada puede salir mal. ¿O sí? Porque los secretos se pagan caros en localidades como la suya y pueden desatar auténticas guerras entre vecinos. Aun así, si vienen mal dadas, nadie olvida que Santa Manuela defiende a los suyos. Aunque se trate de afrontar un reto como preparar en 24 horas trepidantes una boda épica y poco convencional sin que lo sepan los novios.



Cómo casarse en Santa Manuela es la primera entrega de la trilogía. Esta entrega empieza hablándonos de amor de todo tipo: romántico, amistoso, fraternal e incluso amor entre vecinos, entre compañeros. También es el primer libro que nos presenta el pueblo ficticio de Santa Manuela, ubicado en Los Pirineos. Este pueblo, de apariencia tranquila, tiene muchos secretos que iremos descubriendo a lo largo de las siguientes entregas.



Londres te espera - Hay quien tiene novia de toda la vida y yo tengo exnovia de toda la vida. Una loca – cuenta Fran a sus compañeros de la sede londinense del Banco Ibérico-. Nos llevamos mal y peor. No hacemos más que discutir, pero como somos del mismo pueblo, seguimos estando en la misma pandilla.



Así están las cosas entre Fran y Alicia cinco años después de romper. Con lo que no cuenta ninguno de los dos es con una carta: la que le deja a ella al morir misteilor, una encantadora viejecita británica que nadie sabe cómo llegó al pueblo décadas atrás.



«He vivido entre vosotros y, para muchos, mi vida ha sido un misterio. Lo mío me ha costado que no supierais nada. Ahora que ya no puedo hacer daño a nadie, es momento de derribar muros y contar secretos. Tú lo harás por mí. Esa será tu misión».



Cumplirla la llevará a Londres y a pasar una temporada en casa de Fran. Y ahí es cuando todo se complica. Porque mientras intentan aclarar sus sentimientos, el testamento encierra un juego de pistas que pondrá sobre la mesa secretos inimaginables de Santa Manuela, la apacible localidad pirenaica de la que proceden. Objetivo: acabar antes de que empiecen las fiestas del pueblo.



La segunda entrega de la trilogía continúa con espionaje británico y una adorable anciana. Pero también con amores imposibles y amistad. Juliana Marín incluye la vida de los expatriados en Londres en Londres te espera.



Tienes una cita ¿Qué harías si te dijeran que el protagonista de tu serie favorita te está esperando en un restaurante de moda? La periodista Sofía Belsué no tiene tiempo de pensar, pero aunque lo hubiera tenido no podría imaginar todo lo que iba a desencadenar una prometedora cita con el actor Paul Frost.



- No sabía que el doctor Warren era tan apasionado.



- El doctor Warren es muy comedido: no te haría todo lo que te voy a hacer esta noche.



Tiene claro que lo que acaba de empezar morirá con las primeras luces. Al despertar, su cama está vacía… Su teléfono, no. Porque, como dice su madre: «Una talla 100b no se olvida».



Sofía y Paul entrecruzan sus caminos con una campaña electoral, los entresijos del star system cinematográfico, un político muy atractivo y el grupo de amigos de Santa Manuela, la pequeña localidad de la que procede ella. Parece que todo el mundo tiene algo que decir al respecto… Aunque al final, los universos opuestos puede que no disten tanto.



La última parte de la trilogía mezclará personajes y ubicaciones que ya nos hemos encontrado en las dos entregas anteriores. A lo largo de estas últimas páginas, los chicos y chicas de la pandilla pirenaica, afrontarán diferentes maneras de enfocar la vida y buscar el amor.



