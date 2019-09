EUCOFEL lanza el programa europeo "CuTE: Cultivando el sabor de Europa" en el Parlamento Europeo, Bruselas Comunicae

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 17:49 h (CET) "CuTE" es la primera campaña europea de información y promoción de frutas y hortalizas europeas, promovida por los productores europeos y la UE para aumentar el conocimiento de los métodos específicos de producción agrícola de frutas y hortalizas (de invernadero y al aire libre) y las características de las mismas (variedad, calidad y sabor) en el mercado interior. El presupuesto total de la campaña de promoción ronda los 4.8 millones de euros (80% co-financiado por la Unión Europea) Los productores europeos de frutas y hortalizas han lanzado hoy, oficialmente, su programa de promoción europeo: "CuTE: Cultivating the Taste of Europe" con el apoyo financiero de la UE. El evento de lanzamiento tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas bajo el patrocinio de la Sra. Clara Aguilera (MEP, S&D). El acto comenzó con una conferencia de prensa ofrecida por la Sra. Aguilera, el Sr Juan Marín (Presidente de FruitVegetablesEUROPE), el Sr. Lauren Bergé (Presidente de AOPn Tomate & Concombre de France), el Sr. Michel Picquet (Vicepresidente de AOPn Fraises de France), Sr Francisco Góngora, en representación de Manuel Galdeano, presidente de APROA, Sr. Witold Boguta (Presidente de KZGPOiW), Sr Jorge Brotóns (Presidente de FEPEX) y la Sra. Alba Ridao-Bouloumié (Secretaria General de FruitVegetablesEUROPE).

Tras la rueda de prensa se procedió a la apertura oficial del EUROTOUR “Invernadero móvil” en la plaza Ágora Simone Veil. Estudiantes de colegios de Bruselas y público en general visitaron el invernadero móvil para aprender más sobre estos métodos de producción del invernadero. Después, los participantes fueron invitados a continuar con las actividades programadas para el acto de presentación del programa de promoción CuTE, y a disfrutar de un coctel elaborado a base de frutas y hortalizas europeas. Numerosos representantes del sector europeo, instituciones europeas y nacionales y grupos de interés de la UE participaron activamente en toda la programación del evento (rueda de prensa, inauguración y presentación oficial del EUROTOUR “Invernadero móvil”) haciendo que el lanzamiento de la campaña fuese un éxito rotundo.

El Consorcio Cute te invita a visitar su página web https://www.fruitvegetableseurope.eu y a apoyar este maravilloso programa a través de sus redes sociales.

Durante el lanzamiento de CuTE: Cultivating the Taste of Europe en el Parlamento Europeo, el presidente de FruitVegetablesEUROPE, el Sr Juan Marín, dijo: "Estamos muy orgullosos de nuestro programa europeo de promoción. CuTE es la primera campaña europea conjunta de información y promoción en la historia promovida por productores europeos de frutas y hortalizas. Este programa es el resultado de un trabajo duro y común. Todos los socios comparten intereses y desafíos globales comunes. La defensa y promoción de las frutas y hortalizas europeas es una misión común para todos nosotros”.

“Durante los próximos tres años (2019-2021), se llevarán a cabo acciones en 6 países objetivo de la UE (Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Polonia y España). 11 frutas y verduras específicas (fresa, manzana, sandía, melón, uva de mesa, kiwi, tomate, pepino, pimiento dulce, berenjena y calabacín) tendrán un apoyo promocional estratégico en el contexto de este programa. Nuestro público objetivo principal son los padres de familias jóvenes; niños y adolescentes; y líderes de opinión, especialmente periodistas gastronómicos”.

La Sra Clara Aguilera (S&D) resaltó: “Tenemos un sector hortofrutícola muy profesional que se abre camino en Europa y otros mercados gracias a su innovación, realizando los mayores esfuerzos por diferenciarse, ofreciendo calidad, frescura y seguridad óptimas. Esta iniciativa permitirá que miles de personas conozcan de primera mano la experiencia y las excelentes cualidades de las frutas y hortalizas europeas, descubriendo la gran aportación de estos alimentos a nivel nutricional y social”.

La Secretaria General de FruitVegetablesEUROPE, Sra. Alba Ridao-Bouloumié, agregó: “CuTE tiene una estrategia de programa global (muy social, inteligente y cercana a las personas, con una interacción real entre nuestro público objetivo y los diferentes métodos de producción, productos y variedades) y un primer enfoque digital que abarca un sitio web; canales de redes sociales; publicidad digital y radiofónica; eventos de divulgación pública y acciones de relaciones con los medios”.

“Al final de los tres años del programa, esperamos lograr un cambio en la percepción y conocimiento sobre los métodos de producción de la UE y las características específicas del producto en nuestro público objetivo de entre el 2.5% y el 3.5%”.

El Sr Laurent Bergé, presidente de AOPn Tomate & Concombre de France, destacó: “Los productores de tomates y pepinos en Francia están muy entusiasmados de ser socios de este proyecto. Este proyecto da continuidad a nuestra comunicación en Francia: durante varios años, nos reunimos con los consumidores para explicarles nuestro modelo de producción. Queremos demostrar que la producción en invernaderos permite ofrecer verduras y frutas de calidad, saludables y sabrosas a la vez que se tiene un enfoque más responsable con el medio ambiente”.

El Sr Manuel Galdeano, presidente de APROA, señaló: “Desde APROA estamos orgullosos de participar en este programa europeo, CuTE y demostrar que los cultivos de invernadero son sostenibles y pioneros en innovación, capaces de producir una gran cantidad de alimentos saludables, frescos y de calidad para toda Europa. Gracias a ellos se puede producir más con menos. Ahorran agua, usan la lucha biológica y ayudan a reducir el cambio climático”.

Jorge Brotóns, presidente de FEPEX, comentó: “La promoción de las frutas y hortalizas europeas es crucial para nuestros productores, aún más en un contexto en el que las importaciones de terceros países están aumentando muy rápidamente. Tenemos excelentes productos, sabrosos, saludables y seguros, considerados entre los mejores del mundo. Por lo tanto, debemos diferenciar nuestros productos y métodos de producción, mostrar a los consumidores de la UE el valor añadido y los beneficios de comerlos. El programa CuTE beneficiará y ayudará a todo el sector europeo de frutas y hortalizas”.

Sobre FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL)

Fundada hace 60 años, FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) es la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas que defiende, representa y promueve las frutas y hortalizas europeas.

Con sede en Bruselas, FruitVegetablesEUROPE actúa como enlace entre las partes interesadas sectoriales y los responsables políticos de las instituciones europeas, dando voz al sector europeo de frutas y hortalizas.

Los miembros de FruitVegetablesEUROPE son federaciones / asociaciones nacionales y regionales (principalmente organizaciones y asociaciones de productores) y empresas de los principales países productores de frutas y verduras de la UE (Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Portugal y España).

Más información: https://www.eucofel.eu/

The CuTE Consortium

CuTE: Cultivando el sabor de Europa es una organización formada por una Asociación de la UE (FruitVegetablesEUROPE) y 5 Asociaciones nacionales de frutas y verduras (AOPn Tomate & Concombre de France, AOPn Fraises de France, APROA, KZGPOiW, INCOFRUIT HELLAS) de Francia, Grecia, Polonia y España. Otros tres miembros de FruitVegetablesEUROPE también participan en el programa (FEPEX, ANPCA and PROEXPORT).

