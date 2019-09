Fotografía eCommerce publica una guía gratuita para vender más en Instagram Comunicae

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 12:48 h (CET) Esta completa guía incluye en sus 71 páginas los trucos y consejos de los mejores fotógrafos para que marcas y empresas puedan vender más en Instagram gracias a la fotografía y el contenido visual Fotografía eCommerce, el principal estudio fotográfico especializado en eCommerce de España, acaba de lanzar una guía gratuita con 71 páginas donde se profundiza en todos los aspectos estratégicos y prácticos a tener en cuenta para marcas y empresas puedan vender más en Instagram gracias a la Fotografía. .



Descargar la guía en : http://www.fotografiaecommerce.com/2019/09/06/guia-vendiendo-mas-instagram-fotografia

Esta guía de 71 páginas es un compendio con las mejores prácticas a nivel tanto estratégico, como táctico, para que cualquier marca o empresa consiga vender más y mejor a través de las Redes Sociales visuales, como es el caso de Instagram.

Hace apenas 10 años las Redes Sociales eran prácticamente un juguete. A día de hoy se han convertido en el principal canal de comunicación entre usuarios y de las marcas con sus clientes y fans. Ya no se entiende el mundo sin las Redes Sociales, aunque muchos negocios todavía no han aprendido a dominar el arte de vender por Redes Sociales mediante el contenido visual. Algunos datos que apuntan a la importancia de la "venta visual" en estas redes:

El 95% de los adultos en edades entre 18 y 34 años siguen a alguna marca por redes sociales.

El 75% de los usuarios aseguran que utilizan las redes sociales como parte del proceso de compra.

El 55% de los usuarios realizan alguna compra después de descubrir productos o marcas en redes sociales.

El contenido visual tiene 40 veces más probabilidades de ser compartido que el contenido textual.


Más de 2/3 de los consumidores aseguran que las imágenes de productos que ven en redes sociales son la principal causa de que acaben comprando un producto. La fotografía que pueda parecer más casual, cuando la publica una marca con el objetivo de generar ventas o impactos, tiene una gran preparación por detrás.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta para sacar una gran fotografía para redes sociales, tanto a la hora de tomar la fotografía, de editarla, como a la hora de publicarla en las correspondientes redes sociales.

Esta guía se centra primero en consejos fotográficos que se pueden aplicar para mejorar las fotografías ya que una buena fotografía es el material base del que se parte para generar el contenido final que luego se subirá a las redes.

También contempla multitud de temas relacionados con la estrategia de identidad visual de una marca en redes sociales, como pueda ser la estética del feed, la conexión con los valores de marca, y muchísimos ejemplos de marcas españolas e internacionales que lo están haciendo realmente bien.

La guía está organizada en torno a estos puntos principales:

Fotografía para Redes sociales Consejos para mejorar tus fotografías para redes sociales Dominando el feed de Instagram Creando una estética propia Instagram Stories Herramientas para Instagram Conclusiones La guía está disponible para su descarga gratuita a través de la siguiente URL: http://www.fotografiaecommerce.com/2019/09/06/guia-vendiendo-mas-instagram-fotografia

