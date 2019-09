NATEEVO patrocina al equipo de rugby WISS THE MAMA, con el que comparte metodologías de trabajo Scrum Comunicae

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 10:56 h (CET) La aceleradora de negocio digital de Grupo VASS apoyará a este legendario equipo de rugby 7 en todos los torneos en los que compita y seguirá impulsando la diversidad de perfiles, el compromiso y la integración como valores básicos en su trabajo diario NATEEVO, la consultora digital de Grupo VASS, ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con WISS THE MAMA, el equipo de rugby 7 con mayor palmarés en esta modalidad olímpica en España.

En virtud de este acuerdo, motivado por una filosofía de trabajo común en ambas organizaciones basada en valores como el compromiso, la honestidad, la integración y el trabajo en equipo, NATEEVO apoyará a los jugadores del WISS THE MAMA en todos aquellos torneos en los que compitan.

Y es que tanto NATEEVO como WISS THE MAMA comparten, además de los mencionados valores, una diversidad de perfiles importante en sus equipos y una metodología de trabajo llamada melé (cuyo propósito, en rugby, es el de reiniciar el juego rápida, segura e imparcialmente después de una infracción menor o de una detención) o scrum, en inglés.

'¿Por qué patrocinar este deporte? Porque todo lo que define a WISS THE MAMA define también lo que queremos ser y la filosofía de este club deportivo va muy en concordancia con nuestro propio discurso', afirma Pedro Latasa, CEO de NATEEVO.

'Desde NATEEVO, ayudamos a nuestros clientes a realizar una transformación/aceleración digital completa usando tres grandes palancas -crecimiento, eficiencia y conocimiento de nuestros clientes-, a partir de ahora también contribuiremos a hacer aún más grande este equipo de deportistas, reconocido a nivel nacional e internacional y, por ende, al rugby español', comenta Jorge Pueyo, Global Digital Business Strategy & Transformation.

WISS THE MAMA está formado por jugadores de varios equipos y divisiones de España y otros países y, hasta la fecha, ha cosechado la friolera cifra de 32 títulos en diferentes torneos y países de todo el mundo, habiendo competido en ciudades como Ámsterdam, Munich, Tánger o Bangkok.

