El fichaje digital favorece la productividad pero también la conciliación laboral

En el primer trimestre de este año, los españoles realizaron un 11,7% menos de horas extra que en el mismo periodo del año pasado, según la encuesta de población activa. Sin embargo, la productividad en España se sitúa todavía en tasas del 31,5% muy por debajo de Noruega (79,9%), Suiza (57,9%) o Dinamarca (55,3%), que lideran el ranking en Europa. Además, el 56% de las empresas españolas admite registrar casos de presentismo.



Por comunidades, Cataluña es donde más horas extras se realizan (35.942.670), seguida de la Comunidad Valenciana (31.570.110) y la Comunidad de Madrid (25.784.640). Según los expertos en recursos humanos, las horas extras pueden ser una buena opción de manera puntual en momentos de alto volumen de trabajo, pero no de manera recurrente.



Sólo tres meses después de la entrada en vigor del Registro Horario obligatorio en las empresas, creado para evitar posibles fraudes con las horas extras impagadas, los primeros datos reflejan una sensible reducción del número de horas extras y una potencial mejora de la productividad derivada del cumplimiento neto del horario. “Aunque no era el objetivo -explica Nuño Azcona, CEO de B+SAFE- el fichaje obligatorio está sirviendo como un punto de partida para ordenar y regular las horas extraordinarias y, algo que es más importante, una regularización de tiempo real de trabajo, que debe suponer una mejora de la productividad, al reducir los tiempos muertos. Ello es gracias a que dichas soluciones permiten gestionar jornadas flexibles, lo que facilita un seguimiento de las horas trabajadas y a su vez favorecer la conciliación laboral. A su vez esto se traduce en una mayor productividad entre los empleados.



Otra de las primeras conclusiones en la aplicación de la nueva Ley de registro de la jornada, está relacionada con la flexibilidad horaria “difícil de gestionar si no se disponen de los medios técnicos adecuados”, señala Azcona. La falta de flexibilidad horaria dificulta la conciliación, provoca absentismo y, unido al presentismo, genera una reducción de la productividad. Además, los departamentos de recursos humanos cada vez ponen más en valor capacidades como la creatividad, la gestión de las emociones y la productividad y en menos el estricto cumplimiento del horario. Sin embargo, según datos de Adecco, solo un 24% de dichas empresas ofrecen flexibilidad laboral al 75% - 100% de su plantilla, cuando son el músculo empleador de España.



“Una de las ventajas de gestionar la jornada laboral utilizando sistemas de fichaje digitales -explica Nuño Azcona-, es que facilitan la flexibilidad a la hora de cumplir el horario sin perder el control”. Según el CEO de B-SAFE “cada día es más habitual trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, como vemos con el aumento del tele trabajo. Estos sistemas permiten mejorar la conciliación de la vida laboral y personal, cumplir el horario y mejorar la productividad”.