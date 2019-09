El 75% de los pacientes con migraña tarda más de 2 años en obtener un diagnóstico El 80% de las personas que padecen esta enfermedad en España son mujeres, generalmente en edades comprendidas entre los 20 y 40 años Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 11:36 h (CET) Mañana, 12 de septiembre, es el Día Mundial de Acción contra la Migraña, “una fecha para recordar que la migraña es mucho más que un dolor de cabeza: es una enfermedad neurológica muy discapacitante, con una alta prevalencia, con un gran impacto en la vida de los pacientes y, a pesar de ello, es todavía una enfermedad infradiagnosticada e insuficientemente tratada y reconocida”, señala la Dra. Sonia Santos, Coordinadora del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN)

El último Estudio de la Carga Global de las Enfermedades (Global Burden of Disease Survey –GBD-) señala que la migraña es la sexta enfermedad más prevalente en todo el mundo. En España, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la migraña afecta a un 12-13% de la población, lo que significa que más de 5 millones de españoles padecen esta enfermedad y es, por lo tanto, la enfermedad neurológica más prevalente en nuestro país. Además, aproximadamente, el 80% de las personas que padecen esta enfermedad en España son mujeres, generalmente en edades comprendidas entre los 20 y 40 años.



La migraña es una cefalea primaria, cuyos episodios de dolor –sin el tratamiento adecuado- suelen durar más de cuatro horas. El dolor, de carácter pulsátil, es de intensidad moderada o severa, se localiza habitualmente en un único lado de la cabeza, y puede ir asociado a náuseas y/o vómitos, fotofobia y/o fonofobia. Aunque la migraña puede dividirse en varios subtipos según las características que presente, las formas más clásicas de clasificación de los distintos tipos de migraña son, según sus síntomas, migraña si aura o con aura (una focalidad neurológica transitoria generalmente visual, pero que también puede ser sensitiva o manifestarse con alteraciones en la expresión y comprensión del lenguaje) o, según la frecuencia en la que se padezca dolor de cabeza, migraña episódica o migraña crónica (cuando los pacientes tienen cefalea más de 15 días al mes y al menos la mitad de éstos compatible con migraña). En España, 1,5 millones de personas padecen migraña crónica y, aproximadamente, al año, un 3% de los pacientes con migraña episódica pasan a padecer una migraña crónica.



“Los síntomas de la migraña ejercen un gran impacto en el funcionamiento diario de las personas que la padecen, tanto en aspectos físicos, emocionales y sociales, como con la familia, el trabajo y las relaciones sociales. También es una enfermedad con frecuentes comorbilidades entre las que destacan la ansiedad, depresión, dolor crónico,.. entre otros”, comenta la Dra. Sonia Santos. Por eso, en España, más del 50% de las personas con migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave, siendo la discapacidad muy grave para casi el 70% de los que sufren migraña crónica. La migraña es, además, en todo el mundo, la primera causa de discapacidad en menores de 50 años.



“El diagnóstico precoz de la migraña es indispensable para mejorar la situación funcional, así como reducir las comorbilidades y la pérdida de calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Por el contrario, el retraso en el diagnóstico impide su tratamiento en las fases iniciales de la enfermedad y puede provocar un importante agravamiento de la misma”, explica la Dra. Sonia Santos.



Sin embargo, los resultados de la encuesta del Atlas de Migraña 2018, realizada en España, muestran que el 75% de las personas con migraña tarda más de 2 años en ser diagnosticados. “Entre las principales razones del retraso diagnóstico destacan el hecho de que el paciente no consulta por su enfermedad hasta que el dolor se cronifica. Además, muchas cefaleas primarias comparten rasgos clínicos similares, y los síntomas de un ataque de migraña varían considerablemente entre las personas que los sufren, por lo que el diagnóstico de los diferentes tipos de los dolores de cabeza puede no ser fácil”, señala la Dra. Sonia Santos.



Según datos de la SEN, hasta un 25% de los pacientes que sufren migraña nunca ha consultado por su dolencia con el médico y un 50% abandona el seguimiento tras las primeras consultas. Una situación que hace que esta enfermedad esté infratratada y que lleve a que más del 50% de los pacientes se automediquen con analgésicos sin receta, lo cual puede actuar como desencadenante de la cronificación de la migraña.



“La migraña es una enfermedad de difícil manejo que precisa realizar de forma frecuente ajustes en su tratamiento. Además, en determinadas ocasiones, puede resultar complicado obtener resultados satisfactorios a corto plazo”, explica la Dra. Sonia Santos. “En todo caso, actualmente disponemos de varias posibilidades terapéuticas para el tratamiento de los ataques de migraña y para su prevención, si bien la elección de uno u otro tratamiento debe ser individualizada, en función de las características de cada paciente. Todo paciente con migraña crónica o aquellos pacientes con migraña episódica con más de 3 crisis al mes, deben recibir tratamiento preventivo. En todo caso, el tratamiento farmacológico debe combinarse siempre con pautas de estilo de vida y rutinas, como, por ejemplo, mejorar la calidad del sueño, evitar la obesidad y el sedentarismo”.



La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de nuevas opciones de tratamiento en la migraña, anticuerpos monoclonales, que actúan bloqueando la acción del neuropéptido CGRP, una molécula que juega un papel fundamental en la fisiopatología de la migraña al estar implicada en la percepción del dolor. Existen además dos moléculas nuevas en fase de ensayo clínico, gepantes y ditanes, para el tratamiento preventivo y sintomático respectivamente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo evitar el fracaso escolar antes de que sea demasiado tarde La vuelta al cole, además de libros de texto, libretas, uniformes y demás materiales varios debería llevar asociada una revisión visual Las consultas al pediatra se duplican en el inicio del curso escolar Las otitis o los catarros son algunas de las enfermedades más frecuentes en los primeros meses del curso Expertos resaltan la importancia de los tratamientos personalizados en el abordaje de la obesidad La obesidad es, según los expertos, la epidemia del siglo XXI Cinco consejos para evitar y paliar las migrañas La Sociedad Española de Neurología señala que la migraña afecta a más de 5 millones de españoles #PaintGold, una iniciativa de Niños con Cáncer para apoyar a los menores que padecen cáncer infantil Varios tipos de cáncer infantil son ahora curables; sin embargo, en los países en desarrollo, tan sólo 2 de cada 10 menores sobreviven como resultado de la falta de acceso a medicamentos y tratamientos esenciales