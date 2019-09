Pares cum paribus facillime congregantur ​Cuando Franco gobernaba se puso de moda “España es diferente” Manuel Villegas

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 10:31 h (CET) Este dicho latino que vertido al español significa “los iguales se juntan con los iguales, se corresponden con el nuestro “las buenas yuntas, Dios las cría y ellas se juntan”.



Hoy ha aparecido en el ABC una noticia que es para que el Presidente del Senado español, y catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona desde 1986, Manuel Cruz, se sonrojase si tuviese la más mínima verecundia.



El periodista del referido diario, Javier Chicote, ha destapado multitud de párrafos tomados de los libros de otros filósofos, que Manuel Cruz ha copiado, a veces hasta los paréntesis, para trasladarlos a su libro “Manual de filosofía”. Obra elaborada para que sus alumnos se introdujesen en esta materia.



Ya sabemos que en el mundillo universitario, si un profesor confecciona un libro, sus alumnos están obligados a adquirirlo si quieren probar la asignatura. Pingües beneficios para el docente.



No es un pecado académico tomar textos de otros autores para confeccionar un trabajo, libro o cualquier otro, es normal y además con ello se demuestra la erudición y los conocimientos de quien los toma, siempre que, cuando se expongan se cite quien es el autor de los mismos, lo que sí es un yerro es no hacerlo.



Según se desprende de la noticia, Manuel Cruz, lo que ha llevado a cabo ha sido un refrito, o totum revolutum en el que ha mezclado párrafos de distintos pensadores sin citar a ninguno de ellos, cosa obligatoria, si se tiene dignidad.



Según expone el mencionado periódico han intentado ponerse en contacto con el gabinete de Manuel Cruz para solicitar una explicación, cosa que no han logrado, ni siquiera por teléfono, por “problemas de agenda”.



¿Problemas de agenda? Cuando se trata de la propia dignidad no hay nada más importante que ella. Todo lo demás pasa a ser secundario.



Claro que para defender la dignidad, primero hay que tenerla.



También tenemos el dicho: “Quien calla otorga”, es así que no ha hecho manifestación alguna en contra, luego da por sentado la veracidad de la información.



Para que haya una yunta se necesitan dos semovientes. Ya tenemos uno ¿Dónde está el otro? Lo conocemos desde hace tiempo, se trata, ni más ni menos, del inenarrable Pedro Sánchez, Sí, Pedro Sánchez, el Presidente en funciones del Gobierno español.



De este, también se destapó que su tesis doctoral había sido un corta y pega, como se dice ahora, de otros autores, que el tribunal había estado amañado, y que la calificación fue un gratis datum sin merecimiento alguno. Pero hay una diferencia entre los dos. Este último, intentó, sin conseguirlo, demostrar que la acusación era falsa, por lo menos se defendió, sin lograrlo, pero es que Manuel Cruz ni ha procurado hacerlo.



Un amigo mío tenía un gracioso dicho que era, cuando alguno hacía mal las cosas, “este buey no ara”.



Lo repito para ellos. Estos dos no aran. Les falta decencia, carecen de dignidad, ya que si la tuviesen y gozasen siquiera de un adarme de ella, en el momento que se destaparon sus trapacerías, hubiesen dimitido de sus respectivos cargos.



Por el lugar que ocupan deberían de ser un ejemplo digno de imitar, pero a ellos les importa un bledo que alguien les pueda tomar como paradigma.



En cualquier país en el que sus dirigentes se precien lo más mínimo, un caso de estos hubiese abocado a que, quien lo llevase a cabo, dimitiese inmediatamente.



Cuando Franco gobernaba se puso de moda “España es diferente”. Se ha abominado de todo lo que se refiere a esta esta etapa, menos al hecho diferencial de nuestra Patria, con respecto a los demás pueblos.



