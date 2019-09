LACUNZA presente en la feria Expobiomasa 2019 Comunicae

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 09:00 h (CET) LACUNZA estará presente en la feria EXPOBIOMASA 2019, que se celebrará en Valladolid del 24 al 26 de septiembre. EXPOBIOMASA, organizada por Avebiom, es una feria profesional del sector de la biomasa consolidada como la feria de referencia del sur de Europa e Iberoamérica y que este año celebra su duodécima edición LACUNZA, en su constante esfuerzo por responder a las necesidades del mercado y cuidar del medio ambiente, no ha dejado de trabajar para conseguir siempre los mejores productos. Así, la empresa navarra aprovechará esta feria para presentar 28 aparatos de leña que se podrán ver en el Pabellón 4, Stand 461.

Entre las estufas, insertables y cocinas de leña que expondrá la empresa navarra, habrá dos nuevas series de insertables de leña, Adour y Nickel. La nueva serie Adour, une una serie de elementos diferenciadores que ningún otro aparato reunía hasta su lanzamiento, y el nuevo insertable de leña Nickel, es una novedad entre los insertables LACUNZA ya que es el primer aparato de leña con doble cara de la empresa. Además, también presentará una nueva serie de estufa de pellet llamada Durban, nuevas versiones de productos ya existentes y sorteará un novedoso iPad entre quienes los visiten para agradecer el interés mostrado en sus productos.

Siendo una empresa con gran conciencia medioambiental, gran parte de los productos expuestos contaran con la nueva normativa ECODESIGN2022, de obligado cumplimiento a partir de 2022. Esta norma exigirá una mayor eficiencia energética de todos los productos, menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados.

LACUNZA, perteneciente al grupo LACUNZA KALOR GROUP, es una empresa de referencia en el mercado de cocinas, estufas y chimeneas que utiliza la leña como combustible. Diseñan, fabrican y comercializan sus productos siendo la innovación, el diseño y la sostenibilidad medioambiental sus factores diferenciadores. La empresa se sitúa en una zona de fuerte tradición industrial y en una zona mundialmente conocida por la calidad y fiabilidad de sus productos. Siguiendo esta tradición, se destaca por su trabajo y apuesta por la innovación y por las tecnologías más avanzadas para el diseño de sus productos.

Durante su trayectoria se ha convertido en una empresa líder en el sector de calefacción de biomasa y un referente en la Europa sur. Actualmente se encuentra en un proceso de expansión a nuevos países y continentes adaptándose a un mercado donde la globalización no deja indiferente a nadie.

Además, para seguir respondiendo a las necesidades del mercado, la empresa estudia la aplicación de nuevas tecnologías en sus productos, lo que la convierten en una empresa del siglo XXI capaz de responder a las expectativas de los hogares más exigentes.

