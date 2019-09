YouCheck, el "Linkedin" de los periodistas Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 18:00 h (CET) Los periodistas están utilizando una nueva red social en la que buscan fuentes y encuentran historias. Además, la plataforma contribuye a luchar contra la desinformación en la era digital La digitalización de la profesión periodística y el uso de redes sociales forma parte del día a día de muchos periodistas pero hasta ahora no ha habido una plataforma exclusivamente dedicada a periodistas y profesionales de la comunicación.

Lorenzo Marini, experto en comunicación, se dio cuenta de que no existía ninguna red social dedicada a que los periodistas encuentren fuentes y establezcan relaciones con ellas. Por eso, junto a dos socios, el pasado noviembre lanzó una primera versión de YouCheck.

El objetivo de la plataforma ha sido facilitar el contacto y la comunicación entre periodistas y fuentes. Los periodistas realizan una pregunta con la intención de encontrar expertos para sus artículos, y así asegurar una mayor calidad de la información. Además, es una forma de que los periodistas amplíen su agenda de fuentes.

El interés en esta nueva plataforma fue tal que a los pocos meses el equipo pasó a trabajar desde las oficinas del Col·legi de Periodistes. Ahora, después de haber sido utilizado en redacciones tan importantes como la de El País o La Vanguardia, lanzarán una nueva versión con más opciones de interacción. De esta forma, pasará a ser una plataforma dedicada a construir relaciones entre periodistas, fuentes y profesionales de relaciones públicas.

La inquietud de Lorenzo es utilizar la tecnología para luchar por una mejor información en la era digital. Por eso, el otro proyecto que ha lanzado junto a otras cinco periodistas, es Verificat, una plataforma contra las fake news en el ámbito catalán.

“Más allá de las fake news deliberadamente fabricadas, gran parte del problema de la mala información en la era digital se produce debido a la falta de tiempo y de recursos y a la crisis del modelo de negocio de los medios. Por eso decidimos desarrollar servicios que ayuden gratuitamente a los periodistas”, explica Lorenzo.

El modelo de negocio del nuevo YouCheck es ofrecer a universidades y departamentos de comunicación un software de gestión de relaciones con medios. De esta forma, en la red de YouCheck participan tanto expertos del sector académico o privado, como agencias de relaciones públicas interesadas en colaborar con medios de comunicación.

“La participación de las fuentes expertas y de la academia es indispensable para parar la difusión de la información en un momento en que se producen miles artículos al dia que compiten por la visibilidad”, cuenta el fundador de la plataforma.

Ahora el nuevo YouCheck, pretende ser la red social en la que los periodistas puedan encontrar fuentes de calidad para sus artículos, descubrir historias, recibir propuestas de temas y ampliar su propia agenda de contactos.

