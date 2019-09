Zigurat y TROX España, juntos en la formación del nuevo perfil HVAC Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 17:17 h (CET) Los participantes del Máster en Climatización (HVAC) podrán asistir a ensayos online en directo en los laboratorios de la compañía y optar a prácticas remuneradas Zigurat Global Institute of Technology ha firmado un convenio de colaboración con TROX España, compañía líder en desarrollo, investigación, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización, con el objetivo de formar a los profesionales especialistas en HVAC, desde la realidad del sector y de las empresas que lo encabezan.

TROX España participará en el Máster Internacional en Climatización (HVAC) con Eficiencia Energética de Zigurat presentando unas prácticas online en sus Laboratorios de Difusión de Aire y Sistemas de Climatización. Los alumnos asistirán a ensayos efectuados por técnicos especialistas de TROX para evaluar de forma visual la dinámica de fluidos de los diferentes sistemas, caracterizando los perfiles y mapas de temperatura y velocidades de aire residuales.

Una formación desde la industria

Además, un alumno del Máster por edición, escogido por el Comité de Seguimiento de la compañía, realizará unas prácticas académicas remuneradas en sus laboratorios, formando parte de un equipo referente en sistemas de climatización. “La inmersión de nuestros alumnos en los procesos de una empresa como TROX España les aportará una visión y proyección real y diferencial de la forma de trabajar en una industria clave en nuestra sociedad”, explica Rafael Riera, Program Developer Director de Zigurat.

Esta es, sin duda, una oportunidad única para que los futuros especialistas HVAC adquieran las habilidades que están demandando las empresas del sector, un sector en el que la necesidad de nuevos profesionales con una mayor sensibilidad medioambiental para diseñar acondicionamientos térmicos eficaces y sostenibles, es cada día más evidente.

“El mundo laboral actual demanda del trabajador conocimiento específico en su área y una capacidad de integración en los equipos multidisciplinares que colaboran en la elaboración de un proyecto. El profesional en búsqueda activa de empleo debe definir su estrategia de diferenciación o personal branding. Se trata de un intangible - altamente buscado y valorado por cualquier tipo de empresa – desencadenado como fruto de la gran competencia existente en el mercado laboral”, explica el equipo de TROX España, quien considera que uno de los puntos clave para la diferenciación es la educación: “Este tipo de formación de alta especialización y colaborativa, promueve la adquisición de conocimientos prácticos muy buscados en la empresa, así como fomenta al desarrollo de otras habilidades de especial relevancia para nuestro sector”.

En palabras de Javier Aramburu, Director Técnico de TROX España, la colaboración con Zigurat facilita que "a través de programas de beca como éste, TROX llegue a futuros profesionales y contribuya de primera mano en su formación, potenciando las habilidades reales que en la actualidad empresas como el GRUPO TROX precisan incorporar en sus diferentes departamentos de desarrollo de producto.”

SENER, Daikin, Aaisa y Carrier, también involucrados en el Máster

Además de en TROX España, los alumnos del Máster Internacional en Climatización (HVAC) también podrán realizar prácticas profesionalizantes en el grupo de ingeniería y tecnología SENER y en Aaisa, una empresa especialista en instalaciones. También se beneficiarán del acuerdo alcanzado con la empresa japonesa de fabricación de aire acondicionado, Daikin, que ofrecerá cursos de formación en sus centros de España, y de la colaboración con la compañía de división UTC Clima, Controles y Seguridad, Carrier, que impartirá 3 clases prácticas online para todos los alumnos y pondrá a su disposición su software HAP.

Sobre Zigurat Global Institute of Technology

https://www.e-zigurat.com

Zigurat Global Institute of Technology es una institución educativa que ha logrado reunir a personas, conocimientos, industria y tecnología. Zigurat contribuye al progreso de la sociedad con una propuesta avanzada, innovadora y disruptiva, vinculando los programas de Máster con las habilidades reales de la industria actual.

Sobre el GRUPO TROX

https://www.trox.es/

El GRUPO TROX es líder en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones de confort. Está formado por 27 filiales distribuidas en los 5 continentes, dispone de 14 plantas de producción y cuenta con agentes y representantes en más de 70 países. En la actualidad, la plantilla la integran unos 4.000 trabajadores y el volumen de ventas de la corporación alcanza los 500 mill./Eur. TROX España, fundada en 1966 es la filial española del GRUPO TROX.

