Colombiana de Limpiezas revela algunos secretos para mantener limpia la comunidad de vecinos

Cuando se trata de mantener limpia una comunidad de vecinos, hay bastantes más aspectos que importan, más allá del servicio de una empresa de limpiezas La empresa de limpieza Colombiana de Limpiezas enseña una pequeña serie de hábitos, a través de los cuales, si se cumplen a rajatabla, se puede disfrutar de una comunidad mucho más limpia para todos los vecinos.

Tratar la comunidad como la propia casa

Si en casa no se tiran las colillas al suelo ni se ponen los pies en las paredes o se recogen las cosas cuando se caen, lo mismo se debería hacer en la comunidad. A pesar de que en casa pueda parecer que se trata de un impacto pequeño, el que se caiga algo al suelo y luego recogerlo, en una comunidad cuando se trata de más gente, se puede acabar convirtiendo en una situación bastante desagradable, siendo todo esto, responsabilidad de cada vecino en particular.

Por otro lado, si se tienen animales, la misma limpieza que se tiene en casa con los mismos, debería de establecerse en las zonas comunes de los vecinos.

La sensibilidad de los vecinos

Sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de la limpieza, es un aspecto clave, ya no solo para mantener la limpieza en el edificio, si no para no contribuir a que este se ensucie. Estos pequeños consejos se pueden ver como por ejemplo, a la hora del mantenimiento de cristales y ventanas, tratando de no dejar huellas sobre los mismos o no tocarlos si se tienen las manos sucias. Simplemente con un poco de cuidado, estos elementos pueden parecer mucho más limpios.

Esta sensibilización debe de llegar a también a otros lugares más comunes como por ejemplo es el garaje del edificio, en donde a pesar de que los humos de los coches son inevitables, si lo son las huellas en las paredes o los desperdicios tirados al suelo. Lo mismo en base a estos aspectos se puede aplicar a las escaleras o al ascensor de la comunidad.

La basura

Por último, establecer un horario de basura para que haya una recogida dentro de un horario común y no se ensucien los espacios comunes debido a que cada vecino la saca a una hora. Gracias a este horario establecido, los vecinos apenas se darán cuenta de la basura que existe en el edificio y por lo tanto, se alejará de forma considerable cualquier foco de infección que pudiera haber.