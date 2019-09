Nace WorldAthletes.org para ayudar a deportistas en activo y retirados Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 13:48 h (CET) WorldAthletes.org es una iniciativa solidaria de la red social deportiva SportUniverse para ayudar a deportistas internacionales y de alto nivel, activos y retirados, a la que ya se han unido alrededor de 200 deportistas españoles, entre ellos, la emblemática piragüista Teresa Portela, clasificada ya para sus sextos JJOO WorldAthletes.org, una iniciativa nacida en España y abierta a todo el mundo, tiene tres objetivos básicos: ayudar a los deportistas, mientras compiten, a atraer fans, patrocinadores y colaboradores, fortaleciendo su comunicación y visibilidad; ayudarles en su inserción profesional o laboral cuando han dejado la alta competición; y conservar sus historias deportivas del paso del tiempo como un valioso legado de futuro.

Para avanzar hacia estos objetivos WorldAtheletes.org opera en tres vertientes: facilitar herramientas a los deportistas; persuadirles de la conveniencia de su unión y ayudarles a hacerlo; concienciar a la sociedad del sacrificio personal y de la utilidad social de los deportistas.

En cuanto a herramientas, los deportistas que se unen a WorldAthletes.org obtienen una web especializada en deporte de forma gratuita por tiempo ilimitado, que incluye utilidades diseñadas para sus necesidades, como la búsqueda de patrocinio mediante crowdfounding. Además, estas webs, que recogen las historias de los deportistas, servirán para conservar éstas del paso del tiempo.

Los deportistas tienen presencia en un buscador promocionado en el mundo empresarial, institucional y mediático, en el que se pueden buscar por deporte, ubicación y profesiones, ya sean estas relacionadas con el deporte o no. Este buscador es un punto de encuentro y oportunidades de patrocinio, empleo, colaboración, etc., entre deportistas y empresas, instituciones y agencias ,gratuito para todas las partes.

También disponen de foros privados donde los deportistas pueden compartir información, inquietudes, reivindicaciones, oportunidades, etc. Asimismo, para crear sinergias que multipliquen su visibilidad y oportunidades todas sus webs se conectan en red al buscador.

La conexión en red de las webs y los foros para deportistas tienen también el objetivo de ayudarles a unir fuerzas y a crear un relato colectivo en defensa de sus intereses. Por ello, además de facilitarles herramientas para avanzar en ese camino, WorldAthletes.org es un llamamiento a los deportistas a unirse, ya sea por interés particular o por solidaridad con sus compañeros.

WorldAthletes.org es también un mensaje de concienciación a la sociedad sobre la incalculable utilidad social de estos deportistas, que, con su entrega y sacrificios, extienden el deporte, hacen crecer la marca país y unen en torno a ellos; sobre la desventaja, derivada de su entrega al deporte, a la hora de dejar la alta competición y emprender su inserción laboral o profesional; y sobre lo beneficioso, además de merecido, que resulta apoyarlos, pues permite vincular la imagen a su visibilidad y a los valores del deporte, contar en las organizaciones con expertos en superarse y trabajar en equipo.

En la siguiente página se puede obtener más información sobre el proyecto y forma de unirse www.worldathletes.org

Acerca de SportUniverse, impulsora de WorldAthletes.org - http://SportUniverse.com

SportUniverse es una red social y buscador deportivo, una plataforma donde crear webs especializadas en deporte, y donde encontrar visibilidad y apoyo.

