Nace uSizy Smart Business, la plataforma para la gestión inteligente de tiendas online de moda y calzado

martes, 10 de septiembre de 2019, 13:52 h (CET) A partir de su reconocido recomendador digital de tallas, uSizy ha desarrollado nuevas herramientas basadas en Inteligencia Artificial que resuelven los principales problemas de stock, logística y margen de ventas de los comercios del sector La compañía española uSizy, conocida hasta ahora por su recomendador digital de tallas de referencia en el mercado online de la moda y el calzado, presenta en España su nueva plataforma uSizy Smart Business. Se trata de un conjunto de soluciones innovadoras diseñadas para resolver los principales problemas que afectan sistemáticamente a las empresas de este sector, favoreciendo la gestión inteligente de su negocio. Tras su lanzamiento en Estados Unidos, llega ahora al mercado español con el objetivo de aportar un valor añadido al comercio electrónico de la moda y el calzado nacional que repercuta positivamente en su cuenta de resultados.

“En 2 años nuestro recomendador se ha convertido en la mejor solución para las empresas en el mercado y es reconocido por su calidad y su facilidad de uso. Ahora, con las dos mismas líneas de integración, damos un paso más, combinando todo lo que hemos trabajado y gestionado con nuestros clientes diariamente. uSizy Smart Business es una plataforma por y para eCommerces que incluye una serie de herramientas que, sin duda, impactan en el corazón de su negocio”, asegura Iñaki García, CEO de uSizy.

La compañía, que mejora los resultados en más de 315 marcas de primer nivel en moda, calzado y deporte –como Nike, Levi's o Calvin Klein– en más de un centenar de países y es el recomendador de tallas número 1 mundial en el ámbito deportivo (la mayoría de los equipos de fútbol, ligas americanas, automovilismo, tiendas de montaña, ciclismo, tiendas de deporte, etc., lo han integrado ya en sus tiendas virtuales), cuenta en su nueva plataforma con las siguientes funcionalidades:

uSizy Size Adviser, para la recomendación de talla en ropa y calzado.

uSizy Smart Stock, para la predicción de roturas y optimización de stock.

uSizy Smart Pricing, para la optimización del margen de venta.

uSizy Smart Logistics, para optimizar la logística y el ahorro de costes.

uSizy Big Data, ofrece una analítica completa de demanda y comportamiento de usuario.

A partir de su solución de partida, el recomendador de tallas, su equipo de científicos e ingenieros de datos han desarrollado algoritmos capaces de predecir roturas de stocks, puntos de margen de beneficios y comportamientos de los usuarios, de los que se sirven el resto de las herramientas (que pueden contratarse de forma independiente) para facilitar a las tiendas online la toma de decisiones de cara a una mejor gestión del inventario y de los procesos logísticos, así como un ajuste óptimo de los precios.

“Los clientes nos transmitían diariamente necesidades de producto y analíticas en base a las deficiencias diarias. Hemos intentado reunir en un solo lugar todo lo que una empresa y sus diferentes departamentos (Marketing, Operaciones, Logística) necesita para gestionar su negocio, desarrollando todas nuestras herramientas bajo las premisas de la facilidad de implantación y la sencillez de uso. Utilizamos la Inteligencia Artificial para que nuestros clientes, con los datos en la mano, puedan tomar mejores decisiones sobre lo que está ocurriendo en su negocio en tiempo real y sobre el pasado”, sostiene Iñaki García.

De este modo, uSizy Smart Business contribuye a maximizar los beneficios de las empresas al tiempo que les permite eliminar costes ocultos, y la inteligencia de los datos de sus soluciones puede aplicarse también para optimizar el funcionamiento y los resultados de las tiendas físicas.

Evento: El futuro del retail

Con el fin de analizar las tendencias que marcarán el mercado minorista en los próximos años, uSizy ha organizado el evento ‘El futuro del Retail’, que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en el Centro de Empresas DayOne de CaixaBank en Madrid, situado en la calle Juan Bravo número 3.

El encuentro, en el que se darán a conocer ampliamente las funcionalidades de uSizy Smart Business, contará con la participación de dos referentes de alcance internacional: David Alayón, experto en innovación que fue director de proyectos de Innovación de Inditex, y Patricia de Loro, ex directora de Producto en empresas como eBay o Vodafone y actual CPO y VC Operating Partner de TheVentureCity.

