FR-TEC lanza la versión actualizada de sus auriculares PHOBOS WARRIOR de venta exclusiva en Media Markt Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 13:32 h (CET) La nueva versión de los auriculares PHOBOS es compatible con las principales plataformas de juego gracias al sistema Plug and Play. Los nuevos PHOBOS WARRIOR y WINTER WARRIOR estarán disponibles de forma exclusiva en tiendas Media Markt. Los productos de FR-TEC destacan en el mercado por su calidad profesional, diseño cuidado y una gran calidad-precio La compañía española de periféricos y accesorios de gaming FR-TEC presenta la revisión de uno de sus modelos más populares: los auriculares PHOBOS en sus ediciones WARRIOR y WINTER WARRIOR. Esta nueva versión del headset gaming ofrece una estética mucho más colorida, emocionante y diferente, perfecta para aquellos jugadores que busquen un factor diferenciador y atrevido en sus periféricos.

Los dos nuevos colores presentan un estampado de camuflaje militar clásico en tonos verdes en el modelo WARRIOR y en escala de grises en el modelo WINTER WARRIOR. Los detalles de ambos modelos se presentan en color naranja fluor, siguiendo una de las tendencias más fuertes esta temporada.

FR-TEC mantiene las excelentes características técnicas de la versión clásica: Sonido estéreo de alta calidad con altavoces de 50mm, micrófono abatible y unidireccional, perfecto para partidas multijugador online ya que capta claramente la voz del jugador dejando a un lado el molesto sonido ambiente.

Su cable tiene cobertura trenzada por lo que evita los enredos y aporta resistencia y durabilidad. Además, su longitud de 1,2 metros ofrece una gran versatilidad. La conexión que se encuentra en ambos dispositivo es mini-jack de 3,5mm con tecnología Plug and Play, lo que convierte a los PHOBOS WARRIOR en auriculares completamente compatibles con todas las plataformas y sistemas de juego del mercado. Solo será necesario conectar el headset para comenzar a usarlo.

En cuanto a los controles de volumen y silencio del micrófono, estos se encuentran convenientemente integrados en el propio cable, para un manejo preciso y eficaz. La estructura seguirá siendo, en estas dos versiones, fabricada en aluminio para aportar ligereza al conjunto de sus materiales y la diadema posee el acolchamiento exacto para que el PHOBOS WARRIOR sea tanto un producto duradero como cómodo en largas sesiones de juego. Por último, sus almohadillas han sido diseñadas para lograr el máximo aislamiento acústico y una comodidad superior.

En el contenido de la caja se puede encontrar incluídos los cables de extensión para PC y MAC. Estos auriculares para juego son, con mucha diferencia, los mejores en su rango de precios sin rival alguno en el mercado actual. Estas nuevas dos versiones están a la venta de forma exclusiva en tiendas Media Markt.

FR-TEC se ha consolidado en sus actuales regiones de venta gracias a su amplia oferta de productos, sus licencias exclusivas mundiales y a la reputación y volumen de ventas de algunos de sus accesorios estrella. En los últimos meses ha llegado con sus referencias a mercados tan relevantes como Francia, Alemania y Japón.

